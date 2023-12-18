سكاي: لاعب يونايتد يخضع للكشف الطبي مع فرانكفورت

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 11:21

كتب : FilGoal

فان دي بيك

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد سيخضع للكشف الطبي مع آينتراخت فرانكفورت تمهيدا للانتقال إليه في يناير المقبل.

فان دي بيك لا يشارك كثيرا مع يونايتد ويبحث منذ فترة الرحيل من قلعة الشياطين الحمر.

وأوضح التقرير أن الدولي الهولندي سينتهي من الكشف الطبي يوم الأربعاء.

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وذلك قبل أن يوقع عقود انضمامه للفريق بداية من يناير.

الصفقة ستكون على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء بشكل نهائي، حسب العديد من التقارير.

من جهته، أكد دينو توبمولر مدرب فرانكفورت نية فريقه في ضم فان دي بيك.

وقال توبمولر في تصريحات لشبكة DAZN: "كل من يعرف القليل عن كرة القدم يدرك أن دوني فان دي بيك لاعب كرة قدم جيد بشكل استثنائي".

وكان مانشستر يونايتد يرغب في بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية لكنه لم ينجح في ذلك.

ومنذ انضمامه ليونايتد في عام 2020 خاض صاحب الـ26 عاما 62 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وتخللت فترته في يونايتد إعارة منتصف الموسم قبل الماضي إلى إيفرتون حيث اكتفى بسبع مشاركات فقط سجل خلالها هدفا وحيدا.

دوني فان دي بيك مانشستر يونايتد إينتراخت فرانكفورت
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