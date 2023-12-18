بتواجد مارسيلو وكينو.. تشكيل فلومينينسي المتوقع لمواجهة الأهلي

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 10:45

كتب : FilGoal

بوكا جونيورز - فلومينينسي

يستعد فلومينينسي لمواجهة الأهلي مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

مواجهة يبحث فيها الأهلي عن الوصول لنهائي المونديال لأول مرة في تاريخه، بينما يلعب فلومينينسي في البطولة لأول مرة.

وكشف موقع جلوبو بلاي البرازيلي عن التشكيل المتوقع لفلومينينسي خلال مواجهة الأهلي.

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ويأتي كل من مارسيلو نجم ريال مدريد السابق وكينو لاعب بيراميدز السابق في التشكيل الأساسي الذي وضعه الموقع.

وجاء التشكيل المتوقع لفلومينينسي كالتالي:

الحارس: فابيو.

الدفاع: صامويل إكزافير – فيليبي ميلو – نينو – مارسيلو.

الوسط: أندري – ماتيوس مارتينيلي.

أمامهما: جون أرياس – جانسو – كينو.

الهجوم: جيرمان كانو.

وسيتأهل الفائز إلى المباراة النهائية ليواجه الفائز من مباراة أوراوا ريد الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، بينما سيلعب الخاسران في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع.

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