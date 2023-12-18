كارثة جديد في الدفاع.. ريال مدريد يعلن إصابة ألابا بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعبه دافيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

ديفيد ألابا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ألابا كان قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مواجهة فريقه أمس الأحد ضد فياريال في الدوري الإسباني.

وأشار ريال مدريد إلى أن ألابا سيخض لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

إصابة ألابا هي الثالثة في موسم ريال مدريد بعد كل من تيبو كورتوا وإدير ميليتاو.

وتأتي تلك الإصابة بمثابة الكارثة على دفاع ريال مدريد الذي أصبح يمتلك حاليا قلبين دفاع فقط هما ناتشو فيرنانديز وأنطونيو روديجير في قائمته بالكامل، ما يعني أن غياب لأحد من اللاعبين سيعني عدم تواجد بديل له في الفريق.

مباراة فياريال شهدت إصابة عنصر آخر من الدفاع وهو فيرلان ميندي الذي استبدل بين شوطي المباراة أيضا.

وأصبحت قائمة إصابات ريال مدريد الحالية كالتالي:

تيبو كورتوا.

داني كارباخال.

إدير ميليتاو.

دافيد ألابا.

فيرلان ميندي.

إدواردو كامافينجا.

أردا جولير.

فينيسيوس جونيور..

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 42 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن جيرونا الذي سيلعب مساء اليوم ضد ديبورتيفو ألافيس.