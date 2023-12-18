سان جيرمان يتعثر في الدقائق القاتلة ويتعادل ضد ليل

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 00:29

كتب : FilGoal

جوناثان ديفيد

تعثر فريق باريس سان جيرمان ضد منافسه ليل بالتعادل بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل هدف باريس سان جيرمان كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 66، بينما أحرز جوناثان ديفيد هدفا قاتلا في الدقيقة 94 ليحرم فريق العاصمة الفرنسية من الفوز.

وأحرز ديفيد الهدف بعد تسديدة قوية من آدم وناس لم يتمكن أرناو تيناس حارس مرمى باريس سان جيرمان وارتدت لديفيد ووضع الكرة في المرمى بسهولة.

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ولم يتمكن سان جيرمان من استغلال خسارة نيس منافسه ووصيف جدول الترتيب في الدوري الفرنسي بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف ضد لو هافر.

وزاد الفارق بين سان جيرمان ونيس إلى نقطة واحدة وليست 3.

ويملك فريق العاصمة الفرنسية أقوى خط هجوم في الدوري الفرنسي بتسجيله 39 هدفا، لكن على العكس لا يتصدر جدول أقوى خط دفاع فسكنت شباكه 13 أهدفا ولا يوجد أقل منه سوى نيس الذي استقبلت شباكه 9 أهداف وليل 12 هدفا، ليأتي باريس في المركز الثالث.

وبهذا التعادل وصل باريس سان جيرمان إلى النقطة 37 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ويأتي ليل في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي جوناثان ديفيد
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