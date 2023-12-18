4 إصابات و5 أهداف.. ريال مدريد يتصدر مؤقتا بفوز كبير على فياريال

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

هدف جود بيلينجهام لريال مدريد ضد فياريال

حقق ريال مدريد الفوز على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد في المباراة كل من جود بيلينجهام ولوكا مودريتش ورودريجو وبراهيم دياز، بينما أحرز خوسي لويس موراليس هدف فياريال الوحيد.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 42 في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت بفارق نقطة عن جيرونا الذي سيلعب ضد ديبورتيفو ألافيس اليوم الإثنين، بينما توقف رصيد فياريال عند النقطة الـ 16 في المركز الـ 14.

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المباراة شهدت 4 تبديلات للإصابة بواقع إصابتين لكل فريق.

التشكيل

عاد أندري لونين لحراسة مرمى ريال مدريد بعد مشاركة كيبا أريزابالاجا في المباراة الماضية ضد يونيون برلين.

أحداث المباراة

المحاولة الأولى لريال مدريد كانت في الدقيقة الـ 14 بتسديدة من براهيم دياز ولكن الحارس يورجينسن تصدى لها.

وفي الدقيقة الـ 25 تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق بيلينجهام برأسية مستغلا عرضية رائعة من مودريتش.

وبعد ثلاث دقائق تعرض أليكس باينا لاعب فياريال للإصابة ليستبدل ويدخل رامون تيراتس بدلا منه.

الإصابة الثانية كانت في صفوف ريال مدريد بخروج دافيد ألابا الذي تعرض لإصابة في الركبة ودخل ناتشو فيرنانديز بدلا منه في الدقيقة الـ 35.

وبعد دقيقتين من إصابة ألابا سجل ريال مدريد الهدف الثاني عن طريق رودريجو مستغلا ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء وأحدثت ارتباك ليسدد مباشرة في الشباك.

مع بداية الشوط الثاني أجرى الفريقان تبديلين جديدين بسبب الإصابة بخروج فيرلان ميندي من صفوف ريال مدريد ودخول فران جارسيا ومن صفوف فياريال خرج جيرارد مورينو ودخل أليكساندر سورلوث.

وقلص موراليس الفارق لفياريال في الدقيقة الـ 54 بعد انفراد بمرمى الحارس أندري لونين.

وفي الدقيقة الـ 64 أضاف براهيم دياز الهدف الثالث لريال مدريد بعد انطلاقة رائعة.

وأنهى لوكا مودريتش رباعية ريال مدريد في الدقيقة الـ 68 بتسديدة بالقدم اليسرى بعد خطأ من دفاع فياريال.

مودريتش سجل هدفا على الأقل للموسم الـ 11 على التوالي.

وشهدت الدقيقة الـ 78 عودة أوريلين تشواميني من الإصابة بعد أن شارك بدلا من توني كروس.

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