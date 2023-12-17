وسط دعم لاوتارو لمسقط رأسه.. إنتر يفوز على لاتسيو ويبتعد بالصدارة

فاز إنتر ميلان على منافسه لاتسيو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ثناية إنتر لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

وتمكن لاوتارو من تحقيق رقما قياسيا في تاريخ إنتر كونه أكثر لاعب سجل أهداف في عام ميلادي بالدوري منذ عام 2000.

وشهدت المباراة دعم من لاوتارو مارتينيز قائد إنتر تجاه مسقط رأسه في الأرجنتين مدينة باهيا بلانكا التي تعرضت لعاصفة وتوفى أكثر من 10 أشخاص بسببها.

ورفع لاوتارو قميص مكتوب عليه "عاشت باهيا بلانكا" احتفالا بهدفه الأول لإنتر بعدما راوغ إيفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو وسدد الكرة فوق ماريو فوينتس مدافع النسور وسكنت الشباك.

وضاعف ماركوس تورام النتيجة لصالح إنتر بعدما تسلم تمريرة من نيكولو باريلا وانفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية في شباك لاتسيو.

ويعتبر الفوز هاما لرجال سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر لاستغلال تعادل يوفنتوس ضد جنوى ويزيد فارق النقاط بين النيراتزوري والبيانكونيري، إذ كان الثنائي يلعب لعبة الكراسي الموسيقية في صدارة الدوري الإيطالي.

إنتر يفوز على لاتسيو في الملعب الأولمبي بهدفين دون رد ويوسع فارق الصدارة إلى 4 نقاط مع الوصيف يوفنتوس شاهد هدفي المباراة..#لاتسيو_إنتر | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/kZvFGOutJL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 17, 2023

وبهذا الفوز رفع إنتر رصيده ليصل إلى النقطة 41 في صدارة جدول الترتيب مبتعدا عن يوفنتوس الوصيف بفارق 4 نقاط إذ لدى السيدة العجوز 37 نقطة.

وتجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 21 في المركز الـ11.