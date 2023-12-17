عضو إدارة الأهلي: كولر مشروع طويل للنادي.. والجمهور من حقه الرغبة في الفوز بمونديال الأندية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

الأهلي

يرى محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي أن من حق جمهور ناديه الرغبة في التتويج بكل البطولات التي يشارك فيها ومنها كأس العالم للأندية.

وقال الغزاوي عبر قناة أون تايم سبورتس: "جمهور الأهلي لا يرى إلا الفوز بأي بطولة يشارك فيها النادي، ومن حق الجمهور أن يحلم ويتفائل ويرغب في الفوز بلقب كأس العالم للأندية".

وأضاف "الأهلي فريق كبير جدا ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وقدموا مستوى ممتاز أمام اتحاد جدة الذي يمتلك نجوم عالميين مثل كريم بنزيمة وفابينيو وكانتي".

أخبار متعلقة:
مدير تخطيط فلومينينسي: لم نقلل من الأهلي.. وبيرسي تاو الأخطر في الفريق الأحمر كأس العالم للأندية 2025 - بيراميدز يمتلك فرصة للتأهل مع الأهلي بشرط وحيد الأهلي يشكر السعودية على استقبال بعثة الفريق.. ويشيد بالروح الرياضية

وواصل "الأهلي قادر على الفوز أمام أي فريق ولكننا يجب أن نركز أولا في مباراة فلومينينسي وبعدها نفكر في الخطوة المقبلة".

وأردف "بطولة كأس العالم للأندية لم تكن بمثابة تقييم لموقف كولر مع الأهلي، كولر بالنسبة للأهلي مشروع مدرب كبير جدا يستمر لفترة طويلة مع النادي".

وشدد "لا يوجد أي خلاف بين أي من أعضاء مجلس الإدارة، الخطيب يتعامل مع كل أعضاء المجلس مثل أبنائه وأشقائه".

وأتم تصريحاته "حسام غالي متواجد مع الأهلي بشكل مستمر ويتابع كل الأمور بشكل طبيعي ومتواجد مع الأهلي في السعودية، وغاب لفترة بسبب ظروف سفر ابنه".

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة غدا الإثنين.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد فلومينينسي ضد المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي ضد أوراوا ريد الياباني في نهائي البطولة.

الأهلي كأس العالم للأندية محمد الغزاوي
نرشح لكم
تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق البرازيل.. بين ولادة النجوم وذكريات لا تنسى مدير تخطيط فلومينينسي: لم نقلل من الأهلي.. وبيرسي تاو الأخطر في الفريق الأحمر كأس العالم للأندية 2025 - فرصتان أمام برشلونة للتأهل للبطولة.. وصراع قوي لإكمال مقاعد أوروبا كأس العالم للأندية 2025 - بيراميدز يمتلك فرصة للتأهل مع الأهلي بشرط وحيد الأهلي يشكر السعودية على استقبال بعثة الفريق.. ويشيد بالروح الرياضية "فوضوي وغريب" كيف يلعب فلومينينسي مع دينيز.. ونقاط القوة والضعف قبل مواجهة الأهلي كأس العالم للأندية - مروان عطية: الأهلي يظهر دائما في الأوقات الصعبة كأس العالم للأندية - طاهر: سنلعب بنفس الروح ضد فلومينينسي
أخر الأخبار
تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق البرازيل.. بين ولادة النجوم وذكريات لا تنسى 14 دقيقة | الدوري المصري
4 إصابات و5 أهداف.. ريال مدريد يتصدر مؤقتا بفوز كبير على فياريال 16 دقيقة | الدوري الإسباني
وسط دعم لاوتارو لمسقط رأسه.. إنتر يفوز على لاتسيو ويبتعد بالصدارة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
عضو إدارة الأهلي: كولر مشروع طويل للنادي.. والجمهور من حقه الرغبة في الفوز بمونديال الأندية 33 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدير تخطيط فلومينينسي: لم نقلل من الأهلي.. وبيرسي تاو الأخطر في الفريق الأحمر 50 دقيقة | كأس العالم للأندية
هاري كين يعتلي صدارة هدافي العالم في فوز بايرن على شتوتجارت ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - حصاد الجولة 12 .. بتروجت يواصل الصدارة وهزيمة أولى لـ دجلة 2 ساعة | القسم الثاني
استراحة الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(1) فياريال 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا