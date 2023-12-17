عضو إدارة الأهلي: كولر مشروع طويل للنادي.. والجمهور من حقه الرغبة في الفوز بمونديال الأندية

يرى محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي أن من حق جمهور ناديه الرغبة في التتويج بكل البطولات التي يشارك فيها ومنها كأس العالم للأندية.

وقال الغزاوي عبر قناة أون تايم سبورتس: "جمهور الأهلي لا يرى إلا الفوز بأي بطولة يشارك فيها النادي، ومن حق الجمهور أن يحلم ويتفائل ويرغب في الفوز بلقب كأس العالم للأندية".

وأضاف "الأهلي فريق كبير جدا ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وقدموا مستوى ممتاز أمام اتحاد جدة الذي يمتلك نجوم عالميين مثل كريم بنزيمة وفابينيو وكانتي".

وواصل "الأهلي قادر على الفوز أمام أي فريق ولكننا يجب أن نركز أولا في مباراة فلومينينسي وبعدها نفكر في الخطوة المقبلة".

وأردف "بطولة كأس العالم للأندية لم تكن بمثابة تقييم لموقف كولر مع الأهلي، كولر بالنسبة للأهلي مشروع مدرب كبير جدا يستمر لفترة طويلة مع النادي".

وشدد "لا يوجد أي خلاف بين أي من أعضاء مجلس الإدارة، الخطيب يتعامل مع كل أعضاء المجلس مثل أبنائه وأشقائه".

وأتم تصريحاته "حسام غالي متواجد مع الأهلي بشكل مستمر ويتابع كل الأمور بشكل طبيعي ومتواجد مع الأهلي في السعودية، وغاب لفترة بسبب ظروف سفر ابنه".

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة غدا الإثنين.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد فلومينينسي ضد المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي ضد أوراوا ريد الياباني في نهائي البطولة.