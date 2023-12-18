تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق البرازيل.. بين ولادة النجوم وذكريات لا تنسى

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 00:03

كتب : محمد رؤوف

الأهلي

يلعب فريق الأهلي ضد منافسه فلومينينسي البرازيلي اليوم الإثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

تعتبر هذه المواجهة ليست الأولى للأهلي ضد الفرق البرازيلية.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ مواجهات نادي القرن ضد الأندية البرازيلية في البطولة.

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مواجهة تشهد مولد نجم ميلان

واجه الأهلي نظيره إنترناسيونال في عام 2006 في نصف النهائي مثل لقاء فلومينينسي وتلك هي المباراة الأولى ضد فريق برازيلي على الإطلاق في البطولة.

وأقيمت البطولة في اليابان إذ انتظرت جماهير الأهلي اللقاء في الصباح الباكر بسبب فارق التوقيت، ولُعبت المباراة على الملعب الأولمبي يوم 13 ديسمبر.

وخسر الأهلي 2-1 بتسجيل أليكساندر باتو ولويز أدريانو، بينما سجل أمادو فلافيو هدف القلعة الحمراء.

وشهدت المباراة مولد نجمي في كرة القدم وهما باتو ولويز أدريانو إذ انتقل باتو إلى ميلان الإيطالي وتألق بشدة.

نصف نهائي آخر

لاقى الأهلي أيضا في نفس الدور خصمه كورينثيانز في 12 ديسمبر 2012.

وخسر نادي القرن بهدف دون رد سجله باولو جيريرو الذي لعب لبايرن ميونيخ قبل انتقاله إلى كورينثيانز.

Al Ahly x Corinthians (Foto: Toshifumi Kitamura/AFP)

ولُعبت البطولة في اليابان وتلك المباراة كانت على ملعب تويوتا.

الفوز الأول للأحمر

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز الأول على فريق برازيلي ضد بالميراس في عام 2020 في دور نصف النهائي.

وحقق الأهلي الانتصار 3-2 عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.

Al Ahly surprise Palmeiras to take third at Club World Cup

ولُعبت المباراة بتاريخ 11 فبراير 2021 على استاد المدينة التعليمية في قطر.

المواجهة ذاتها مرة أخرى

المواجهة بين الأهلي وبالميراس تكررت مرة أخرى في 2021 وفي نصف نهائي البطولة أيضا.

Ahly

وتعرض الأهلي للهزيمة من بالميراس بهدفين دون رد عن طريق رافاييل فيجا ودودو في 8 فبراير 2022 على استاد آل نهيان في الإمارات.

دور جديد

لعب الأهلي ضد فلامنجو في المباراة الأخيرة ضد فريق برازيلي في البطولة في نسخة 2022.

ونافس الأهلي خصمه فلامنجو لتحديد المركز الثالث والرابع أي دور جديد عن نصف النهائي.

وخسر الأهلي المباراة 4-2 في 11 فبراير الماضي على ملعب طنجة في المغرب.

وأحرز هدفي الأهلي أحمد عبد القادر، بينما سجل أهداف فلامنجو كل من جابرييل باربوزا (2) وبيدرو (2).

الأرقام النهائية

فاز الأهلي في مباراة واحدة فقط، بينما انتصرت الفرق البرازيلية في 3 مباريات.

سجل الأهلي 3 أهداف في شباك الفرق البرازيلية، وأحرزت الفرق البرازيلية 9 أهداف في الأهلي.

ولنرى هل سيتمكن الأهلي من تحقيق الانتصار الثاني له، أم يزود فلامنجو رصيد فوز الفرق البرازيلية إلى 4 مباريات.

الأهلي فلومينينسي كأس العالم للأندية حسين الشحات
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