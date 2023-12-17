مدير تخطيط فلومينينسي: لم نقلل من الأهلي.. وبيرسي تاو الأخطر في الفريق الأحمر

شدد فريد مهاجم منتخب البرازيل السابق وفريق فلومينينسي، ومدير التخطيط الرياضي الحالي في النادي على أن فريقه سيلعب بكل قوة من أجل التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

وقال فريد عبر قناة أون تايم سبورتس: "سنفعل كل شيء لنتأهل إلى نهائي كأس العالم ونحن نعمل بكل قوة لنقدم عرض كروي مميز في البطولة".

وأضاف "لم أسمع أي لاعب من فلومينينسي يقلل من شأن الأهلي، نحن نعرف النادي المصري جيدا ونعرف قوته وأن المباراة ستكون صعبة ومثيرة لمحبي كرة القدم لأنها ستكون على مستوى تنافسي عالي جدا".

وواصل "كنا نعرف أن الأهلي هو المرشح الأقوى للفوز أمام الاتحاد، والفريق الأحمر كان الأفضل فوق أرض الملعب وتحكم في مستوى اللعب وكذلك المهارات الفردية تصب في مصلحته، وكل ذلك ساهم في الفوز على اتحاد جدة".

وأشار "بيرسي تاو هو أكثر لاعب ظهر بمستوى مميز في الأهلي، لديه قدرات عالية في امتلاك الكرة والمراوغة وفاز بكل المواجهات الفردية وكان يمثل خطورة كبيرة على مرمى الاتحاد".

واستكمل "جمهور الأهلي سيتواجد بشكل كبير في المباراة ولكن جمهورنا أيضا سيحضر المباراة بأعداد كبيرة".

وأتم تصريحاته "الأهلي يمتلك جودة لاعبين عالية جدا ونعرف أن المباراة ضده ستكون صعبة جدا، لكننا نؤمن بالفوز ونسعى لإرضاء الجمهور ونحاول دائما إحراز الأهداف ونتمنى أن نتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية".

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة غدا الإثنين.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد فلومينينسي ضد المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي ضد أوراوا ريد الياباني في نهائي البطولة.