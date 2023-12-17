هاري كين يعتلي صدارة هدافي العالم في فوز بايرن على شتوتجارت

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 22:26

كتب : FilGoal

هاري كين

فاز فريق بايرن ميونيخ على منافسه شتوتجارت بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأقيمت المباراة على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

وسجل أهداف بايرن كل من هاري كين (2) وكيم مين جاي.

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وبثنائية المهاجم الإنجليزي أصبح هداف العالم حتى الآن خلال العام الميلادي الجاري برصيد 51 هدفا.

ويأتي بعده إيرلينج هالاند وكريستيانو رونالدو بالتساوي 50 هدفا وكيليان مبابي بـ49 هدفا.

وحقق كين نجاحا باهرا خلال أول موسم له خارج الدوري الإنجليزي إذ سجل حتى الآن رفقة بايرن 24 هدفا وصنع 8 آخرين في 21 مباراة خاضها في جميع البطولات.

وإجمالا ساهم بـ32 هدفا مع بايرن خلال الموسم الجاري كما أنه هداف الدوري الألماني برصيد 18 هدفا ويحتل المركز السابع في أكثر اللاعبين الصانعين لأهداف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ ليصل للنقطة 35 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني ويبتعد عن المتصدر باير ليفركوزن بـ4 نقاط ولعب البافاري مباراة أقل.

بينما تجمد رصيد شتوتجارت عند النقطة 31 في المركز الرابع.

بايرن ميونيخ هاري كين الدوري الألماني
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