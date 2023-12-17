دوري المحترفين - حصاد الجولة 12 .. بتروجت يواصل الصدارة وهزيمة أولى لـ دجلة

أقيمت 10 مباريات ضمن منافسات الجولة 12 لدوري المحترفين المصري، وشهدت 7 انتصارات و3 تعادلات.

وواصل بتروجت صدارته للدوري كما خسر وادي دجلة للمرة الأولى.

ويقدم لكم FilGoal.com حصاد الجولة 12 من دوري المحترفين.

شهدت الجولة تسجيل 23 هدفا منهم 9 في الشوط الأول و14 في الشوط الثاني.

كما تم احتساب 5 ركلات جزاء، تم تسجيل 3 منها وإهدار ضربتين.

وحقق علاء نوح المدير الفني لنادي دكرنس الانتصار الأول في المباراة الأولى له بالفوز على النصر للتعدين بهدف دون رد.

كما تعرض وادي دجلة للخسارة الأولى وجاءت أمام حرس الحدود، ليصبح الفريق العسكري هو الوحيد في الدوري الذي لم يخسر حتى الآن.

بتروجت حقق ثالث انتصاراته على التوالي ليتصدر الجدول برصيد 26 نقطة.

وعاد القناة للانتصارات بعد 6 جولات بدون تحقيق أي إنتصار.

وحقق مصر للمقاصة ثاني انتصاراته في الدوري بالفوز على مكادي في المباراة الأولى لـ محمد صلاح كمدير فني لمكادي.

وخسر نادي وي من راية بهدفين مقابل هدف، وهي التي تسببت في استقالة جمعة مشهور من تدريب وي للمرة الثانية هذا الموسم.

كما ظهر التحكيم النسائي في الجولة خلال مباراة راية ضد وي بتواجد يارا عاطف كحكم مساعد ثاني.