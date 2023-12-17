استراحة الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(1) فياريال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد فياريال في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق78. تبديلان لريال مدريد بدخول داني سيبايوس وأوريلين تشواميني بدلا من توني كروس وجود بيلينجهام.

ق68. جوووول رااابع لريال مدريد عن طريق لوكا مودريتش بعد خطأ دفاعي ليسدد في الشباك بالقدم اليسرى.

ق64. جوووووول ثالث لريال مدريد عن طريق براهيم دياز بعد انطلاقة رائعة.

ق54. جوووول تقليص الفارق لفياريال عن طريق خوسي لويس موراليس بانفراد بالمرمى.

تبديل ثاني لريال مدريد بسبب الإصابة بدخول فران جارسيا بدلا من فيرلان ميندي، كما خرج جيرارد مورينو بدلا من أليكساندر سورلوث للإصابة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. الحكم يحتسب هدف رودريجو بعد العودة لتنقية الفيديو.

ق37. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق رودريجو لوجود حالة تسلل.

ق35. تبديل جديد للإصابة ولكن في صفوف ريال مدريد بدخول ناتشو فيرنانديز بدلا من دافيد ألابا.

ق28. تبديل في صفوف فياريال بخروج أليكس باينا بسبب الإصابة ودخول رامون تيراتس.

ق25. جوووووول أول لريال مدريد عن طريق بيلينجهام برأسية بعد عرضية من مودريتش.

ق22. تسديدة من مودريتش تمر فوق المرمى وتلامس العارضة.

ق14. المحاولة الأولى لريال مدريد من تسديدة براهيم دياز ولكن الحارس يتصدى,

بداية المباراة بعد قليل