التشكيل - لاوتارو يعود للتشكيل الأساسي لـ إنتر ضد لاتسيو
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 21:13
كتب : FilGoal
أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان تشكيل فريقه أمام لاتسيو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
ويستضيف لاتسيو المباراة على ملعبه أوليمبيكو.
وعاد الثنائي يان بيسيك ولاوتارو مارتينيز للتشكيل الأساسي بعد الراحة في المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: يان سومر
خط الدفاع: يان بيسيك – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني
خط الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هتريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام
ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، بينما جاء لاتسيو في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.
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