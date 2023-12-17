الأهلي يشكر السعودية على استقبال بعثة الفريق.. ويشيد بالروح الرياضية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 21:04

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

وجه النادي الأهلي الشكر إلى المسؤولين في المملكة العربية السعودية على استقبال بعثة الفريق المشاركة في كأس العالم ومساندة الفريق هناك.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "عبرت بعثة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تجري فاعلياتها بالمملكة العربية السعودية عن خالص شكرها للأشقاء بالمملكة، لما لاقته من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة ودعم لا محدود لفريق الأهلي الذي يلعب في بلده الثاني، والتي أسعدت كل العرب بالتنظيم الرائع لمونديال الأندية. وأشادت البعثة بالأجواء الطيبة وروح الأخوة التي جرت فيها المباراة الأولى بين النادي الأهلي وشقيقه اتحاد جدة، وكذلك التناغم الذي تواجد في ملعب المباراة بين جماهير ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية".

وأضاف "بما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي. وأكدت البعثة على ثقتها الكاملة بأن الجماهير السعودية الشقيقة سوف تساند فريق الأهلي يدًا بيد مع الجماهير المصرية التي استحقت شكر وتحية بعثة الأهلي على حضورها المكثف ومساندتها الدائمة، والتزامها الثابت بالروح الرياضية وبكل ما يتفق مع شروط السلامة ولوائح الاتحادات القارية، والتركيز الكامل على دعم ومؤازرة فريقها لتحقيق الهدف المنشود".

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وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة غدا الإثنين.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.

الأهلي كأس العالم للأندية
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