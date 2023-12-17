تشكيل ريال مدريد - عودة لونين لحراسة المرمى.. وبراهيم دياز في الهجوم ضد فياريال

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 20:22

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فياريال.

ويلعب ريال مدريد مع فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة أندري لونين لحراسة المرمى بعد مشاركة كيبا في المباراو الماضية بدوري أبطال أوروبا.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – فيرلان ميندي.

الوس: فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – توني كروس – جود بيلينجهام.

الهجوم: براهيم دياز – رودريجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء لأول مرة أوريلين تشواميني بعد عودته من الإصابة.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: كيبا أريزابالاجا – ماريو دي لويس – ناتشو فيرنانديز – خوسيلو – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – فران جارسيا – نيكو باز – فينيسيوس توبياس.

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني
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