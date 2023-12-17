موندو ديبورتيفو: على خطى ريال مدريد.. برشلونة يراقب موهبة السويد

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 20:11

كتب : FilGoal

لوكاس برجفال

يخطو نادي برشلونة الإسباني على خطى غريمه التقليدي ريال مدريد في اقتناص المواهب صغيرة العمر وغير معروفة.

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فالبلوجرانا يراقب لوكاس برجفال لاعب فريق ديورجاردن السويدي، وحتى تواصل برشلونة مع النادي من أجل بداية المفاوضات الرسمية.

وقال بو أندرسون المدير الرياضي للنادي السويدي مع الصحيفة: "نعم، أستطيع تأكيد ذلك أننا في محادثات مع برشلونة، بالنسبة لي هذه ليست المفاوضات الرسمية بعد".

أخبار متعلقة:
أرتيتا: نفتقد الدقة أمام المرمى.. وهافيرتز تحسن في التهديف بعد كعب مورييل والخروج الأوروبي.. ميلان يعود ويفوز على مونزا بسهولة "فوضوي وغريب" كيف يلعب فلومينينسي مع دينيز.. ونقاط القوة والضعف قبل مواجهة الأهلي عاد من الإيقاف ليسجل ويصنع.. حمدي فتحي يقود الوكرة لفوز مثير على الدحيل

وأضاف "تحدثنا معهم خلال الأسبوع الماضي، لكن خلال الفترة الحالية لم نتحدث".

ويلعب برجفال في مركز وسط الملعب ويبلغ من العمر 17 عاما ويُسمح له بالانتقال إلى أي فريق أوروبي لأنه سويدي عكس على سبيل المثال فيتور روكي البرازيلي الذي سينتقل إلى برشلونة في الشتاء المقبل بعد إتمامه عامه الـ18 وهذا شرط الانتقال إلى أي بلد أوروبي.

ويشارك برجفال بصفة مستمرة مع ديورجاردن إذ شارك في 26 مباراة مسجلا هدفين وصنع آخر، بعدد دقائق 1003 دقيقية، ومن هنا يأتي الرقم الخادع.

لم يشترك برجفال في المباريات بشكل كامل إذ 1003 دقيقة إذا تم قسمتها على 90 -مدة دقائق المباراة الواحدة-، سيكون لعب السويدي 11 مباراة، إذ يحتسب أي دقيقة يشترك فيها لاعب ما بمباراة في الإحصائيات.

وتبلغ قيمته السوقية 5 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

برشلونة الدوري الإسباني السويد لوكاس برجفال
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - عودة لونين لحراسة المرمى.. وبراهيم دياز في الهجوم ضد فياريال تشافي: مباراة فالنسيا هي ملخص موسمنا.. ونحن على الطريق الصحيح قد يبتعد أكثر عن الصدارة.. برشلونة يتعادل مع فالنسيا في ميستايا قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني لمواجهة فياريال بدون تحقيق أي فوز في الدوري.. إشبيلية يعلن إقالة مدربه انتهت الدوري الإسباني - فالنسيا (1)-(1) برشلونة.. نهاية المباراة تشكيل برشلونة - عودة دي يونج لمواجهة فالنسيا في مباراة ويليامز الـ 400.. بلباو يفوز على أتليتكو مدريد
أخر الأخبار
فان دايك: هم سعداء بنقطة ونحن نشعر بالإحباط.. كان هناك فريق واحد يحاول 43 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية 2025 - بيراميدز يمتلك فرصة للتأهل مع الأهلي بشرط وحيد دقيقة | كأس العالم للأندية
الأهلي يشكر السعودية على استقبال بعثة الفريق.. ويشيد بالروح الرياضية 8 دقيقة | كأس العالم للأندية
بداية سلسلة انتصارات جديدة؟ ليفركوزن يفوز على فرانكفورت 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
صدارة أرسنال في أمان.. جميع الفرص ضاعت في تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - عودة لونين لحراسة المرمى.. وبراهيم دياز في الهجوم ضد فياريال 49 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: على خطى ريال مدريد.. برشلونة يراقب موهبة السويد ساعة | الدوري الإسباني
"فوضوي وغريب" كيف يلعب فلومينينسي مع دينيز.. ونقاط القوة والضعف قبل مواجهة الأهلي ساعة | تحليل في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا