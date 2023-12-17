موندو ديبورتيفو: على خطى ريال مدريد.. برشلونة يراقب موهبة السويد

يخطو نادي برشلونة الإسباني على خطى غريمه التقليدي ريال مدريد في اقتناص المواهب صغيرة العمر وغير معروفة.

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فالبلوجرانا يراقب لوكاس برجفال لاعب فريق ديورجاردن السويدي، وحتى تواصل برشلونة مع النادي من أجل بداية المفاوضات الرسمية.

وقال بو أندرسون المدير الرياضي للنادي السويدي مع الصحيفة: "نعم، أستطيع تأكيد ذلك أننا في محادثات مع برشلونة، بالنسبة لي هذه ليست المفاوضات الرسمية بعد".

وأضاف "تحدثنا معهم خلال الأسبوع الماضي، لكن خلال الفترة الحالية لم نتحدث".

ويلعب برجفال في مركز وسط الملعب ويبلغ من العمر 17 عاما ويُسمح له بالانتقال إلى أي فريق أوروبي لأنه سويدي عكس على سبيل المثال فيتور روكي البرازيلي الذي سينتقل إلى برشلونة في الشتاء المقبل بعد إتمامه عامه الـ18 وهذا شرط الانتقال إلى أي بلد أوروبي.

ويشارك برجفال بصفة مستمرة مع ديورجاردن إذ شارك في 26 مباراة مسجلا هدفين وصنع آخر، بعدد دقائق 1003 دقيقية، ومن هنا يأتي الرقم الخادع.

لم يشترك برجفال في المباريات بشكل كامل إذ 1003 دقيقة إذا تم قسمتها على 90 -مدة دقائق المباراة الواحدة-، سيكون لعب السويدي 11 مباراة، إذ يحتسب أي دقيقة يشترك فيها لاعب ما بمباراة في الإحصائيات.

وتبلغ قيمته السوقية 5 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.