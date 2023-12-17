بعد كعب مورييل والخروج الأوروبي.. ميلان يعود ويفوز على مونزا بسهولة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 19:32

كتب : FilGoal

ميلان

تمكن ميلان من تحقيق الفوز على منافسه مونزا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وعاد ميلان ليفوز في الدوري بعد الهزيمة في الجولة الماضية ضد أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل لويس مورييل لاعب أتالانتا بكعبه في مايك مينيان، وكذلك الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نيوكاسل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات واحتلاله المركز الثالث في مجموعته.

وسجل أهداف ميلان في مونزا كل من تيجاني ريندرز وجان كارلو سيميتش ونوح أوكافور.

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وأحرز ريندرز الهدف الأول لميلان مبكرا في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول بمجهود فردي بعد توغله من العمق ومراوغة 3 مدافعين من مونزا حتى سدد الكرة في شباك ميكيلي دي جريجوريو حارس مرمى مونزا.

وفي الدقيقة 41 تمكن سيميتش من إحراز الهدف الثاني بعد عرضية أرضية من رفاييل لياو وسدد سيميتش الكرة في الشباك الخالية.

وأنهى أوكافور أهداف ميلان في الدقيقة 76 بطريقة رائعة في صناعة الهدف، إذ توغل ريندرز مرة أخرى قبل ومن ثمم مرر إلى أوليفييه جيرو وأعطى تميريرة سحرية لأوكافور وسدد مباشرة في المرمى.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان ليصل للنقطة 32 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد مونزا عند النقطة 21 في المركز الـ11.

ميلان مونزا الدوري الإيطالي نوح أوكافور
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