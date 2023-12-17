عاد من الإيقاف ليسجل ويصنع.. حمدي فتحي يقود الوكرة لفوز مثير على الدحيل
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 18:57
كتب : FilGoal
حقق الوكرة فوزا مثيرا ضد الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.
حمدي فتحي
النادي : الوكرة
وسجل أهداف الوكرة كل من جيلسون دالا وعمر علي وحمدي فتحي، بينما أحرز للدحيل كل من يوسف أيمن وفيليبي كوتينيو.
وتمكن الدولي المصري من صناعة الهدف الأول للوكرة.
وأحرز فتحي هدفا رائعا من تسديدة أرضية بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.
الوكرة تقدم 3-2 الدحيل.. حمدي فتحي الدقيقة 74 #دوري_نجوم_إكسبو #قنوات_الكاس pic.twitter.com/DpSBHVs6MQ— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 17, 2023
وصنع فتحي هدف دالا إذ مرر له الكرة ووضعه في موقف انفراد بصلاح زكريا حارس مرمى الدحيل ليسكنها الشباك.
الوكرة تعادل 1-1 الدحيل.. دالا الدقيقة 27 #دوري_نجوم_إكسبو #قنوات_الكاس pic.twitter.com/PVIqDiQROG— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 17, 2023
وعاد فتحي من جديد للفريق بعد عقوبة إيقافه لمباراتين بسبب الطرد ضد العربي وغُرم ماليا أيضا.
ويحتل الوكرة المرز الثاني في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد الدحيل عند النقطة 17 في المركز الخامس.
وإجمالا لعب فتحي 9 مباريات مع الوكرة مسجلا 3 أهداف وصنع هدفين.