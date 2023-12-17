عاد من الإيقاف ليسجل ويصنع.. حمدي فتحي يقود الوكرة لفوز مثير على الدحيل

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 18:57

كتب : FilGoal

حمدي فتحي

حقق الوكرة فوزا مثيرا ضد الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

وسجل أهداف الوكرة كل من جيلسون دالا وعمر علي وحمدي فتحي، بينما أحرز للدحيل كل من يوسف أيمن وفيليبي كوتينيو.

وتمكن الدولي المصري من صناعة الهدف الأول للوكرة.

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وأحرز فتحي هدفا رائعا من تسديدة أرضية بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

وصنع فتحي هدف دالا إذ مرر له الكرة ووضعه في موقف انفراد بصلاح زكريا حارس مرمى الدحيل ليسكنها الشباك.

وعاد فتحي من جديد للفريق بعد عقوبة إيقافه لمباراتين بسبب الطرد ضد العربي وغُرم ماليا أيضا.

ويحتل الوكرة المرز الثاني في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد الدحيل عند النقطة 17 في المركز الخامس.

وإجمالا لعب فتحي 9 مباريات مع الوكرة مسجلا 3 أهداف وصنع هدفين.

الوكرة الدحيل دوري نجوم قطر حمدي فتحي
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