خبر في الجول - مجدي أبو المجد مديرا فنيا ليد الزمالك

استقر الزمالك على تعيين مجدي أبو المجد مديرا فنيا لفريق كرة اليد بالنادي.

وعلم FilGoal.com أن أبو المجد سيصل يوم الثلاثاء المقبل من الكويت للاتفاق على بنود التعاقد ويبدأ مهام عمله من يوم السبت.

كما علم FilGoal.com أن أحمد رمضان المدير الفني السابق سيستمر في الجهاز الفني للزمالك كمدرب عام.

يأتي قرار الزمالك بتعيين مجدي أبو المجد كمدرب للفريق على الرغم من إيقافه من قبل اتحاد الكرة.

ولكن قرار إيقاف أبو المجد ينتهي خلال شهر فبراير المقبل وهو ما يعني أنه سيغيب عن قيادة الفريق في مباراة واحدة فقط لأن النشاط سيتوقف لمدة أكثر من شهر بسبب كأس الأمم الإفريقية.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية بداية من يوم 17 يناير المقبل في مصر.

جدير بالذكر أن المراحل النهاية والحاسمة في الدوري المصري تبدأ في شهر فبراير المقبل.