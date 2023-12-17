كأس العالم للأندية - مروان عطية: الأهلي يظهر دائما في الأوقات الصعبة

أوضح مروان عطية لاعب وسط الأهلي أن الجميع يفكر في مباراة فلومينينسي البرازيلي بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

وسيلتقي الأهلي مع فلومينينسي في نصف نهائي البطولة بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1.

وقال مروان عطية للصحفيين قبل المران: "نستعد بشكل جيد للغاية ونفكر في المباراة بشكل جيد وقادرون على تحقيق اللقب".

وأضاف "الحمد لله نجحنا في تقديم مباراة مميزة أمام الاتحاد وقادرون على إسعاد الجماهير".

وواصل "كلنا في الفريق على قلب رجل واحد، سواء من يلعب أم لا، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق غدا".

وأكمل "أتمنى أن استمر في تقديم مستواي المعهود، الأهلي يظهر دائما في الأوقات الصعبة والحمد لله أثبتنا أننا فريق قوي".

وأتم "الفريق البرازيلي قوي، نفكر في المباراة منذ أول أمس، أمامنا فرصة للتاريخ ولن نتركها تضيع من بين أيدينا".

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.