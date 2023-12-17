كأس العالم للأندية - طاهر: سنلعب بنفس الروح ضد فلومينينسي

شدد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي أن الفريق سيلعب بنفس الروح أمام فلومينينسي التي لعب بها ضد اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023.

وسيلتقي الأهلي مع فلومينينسي في نصف نهائي البطولة بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1.

وقال طاهر قبل انطلاق المران الأخير: "مواجهة الغد كبيرة، وحضور الجماهير سيكون دافع قوي بالنسبة لنا".

وأضاف "سنخوض المباراة بنفس الروح التي خضنا بها لقاء الاتحاد السعودي ونتمنى أن نقدم مباراة كبيرة".

وتابع "المباراة تكون 11 لاعب ضد 11 فلومينينسي لديه لاعبون أصحاب خبرات، ويعرفون الأهلي جيدا".

وواصل "من يقدم الكثير على أرض الملعب، سينجح في تحقيق الانتصار".

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.