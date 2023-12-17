إصابة أحمد الشناوي تبعده شهرا عن الملاعب

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 18:28

كتب : هاني العوضي

أحمد الشناوي - بيراميدز

تعرض أحمد الشناوي حارس بيراميدز للإصابة وسيغيب لمدة تصل لشهر.

ويستعد بيراميدز لمواجهة صنداونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لـ بيراميدز تعرض الحارس لإصابة في الضلوع خلال التدريب الذي جرى بالأمس السبت، في استاد الدفاع الجوي.

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وأوضح الطبيب أن الحارس خضع لأشعة على الفور في إحدى المستشفيات والتي أكدت إصابة الشناوي بكسر في الضلع الأيسر، وبالتالي حاجته للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

وسيلتقي بيراميدز مع صنداونز يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساءً في الدفاع الجوي.

وتتشارك جميع الفرق في الترتيب برصيد 4 نقاط بعد مرور 3 جولات.

ويتذيل بيراميدز الترتيب بفارق الأهداف عن نواذيبو ومازيمبي وصنداونز.

الحارس البالغ 32 عاما خاض الموسم الجاري 13 مباراة في جميع المسابقات واستقبل 12 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

وبذلك سيغيب الشناوي عن بطولة كأس النخبة والتي سيواجه فيها الفريق خصمه مودرن فيوتشر في نصف النهائي يوم 25 ديسمبر المقبل.

أحمد الشناوي دوري أبطال إفريقيا بيراميدز
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