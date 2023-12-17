كأس العالم للأندية - ربيعة: أغلقنا صفحة اتحاد جدة سريعا.. وأشكر جمهور الأهلي

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 18:27

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي الأول في السعودية كأس العالم للأندية - رامي ربيعة

شدد رامي ربيعة مدافع الأهلي على أن فريقه أغلق صفحة مباراة اتحاد جدة السعودي سريعا ويركز بكل قوة على مواجهة فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال ربيعة في تصريحات لوسائل الإعلام قبل مران الفريق الأحمر "أشكر الفريق على المجهود الذي بذله في المباراة الماضية ولكن هي صفحة وأغلقت".

وتابع "نركز في مباراة فلومينينسي، حظوظنا ليست جيدة أمام الفرق البرازيلية، سنحاول تقديم كل ما لدينا ونقرأ الفريق جيدًا ونلعب بشكل يليق باسم النادي الأهلي".

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وواصل "الرغبة موجودة في الحصول على ميدالية أفضل من المركز الثالث، وهو ما تأكد في المباراة الأولى، من أجل أن يسعد اللاعبين والجماهير".

وأشار "أشكر جماهير النادي الأهلي التي منحتنا الدافع على أكمل وجه، فهو يشرف ونعدهم بأن القادم سيكون أفضل ونسعى لإسعادهم".

وأكمل "لم نتحدث مباشرة بعد مباراة الاتحاد لأن اللاعبين من حقهم أن يفرحوا، وتحدثنا في اليوم الثاني بضرورة إغلاق الصفحة لأن الوقت ضيق بين المباراتين ونسعى للتركيز في مباراة الغد".

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.

الأهلي رامي ربيعة كأس العالم للأندية
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