مؤتمر الشناوي: نعرف طريقة لعب فلومينينسي جيدا.. وفوزنا على الاتحاد لن يؤثر علينا

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على معرفة فريقه لطريق لعب منافسه فلومينينسي بشكل جيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي غدا الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه ليست المرة الأولى التي نلعب فيها ضد فريق برازيلي ونعرف طريقة لعبهم ونسعى لتحقيق الفوز".

وتابع "عقب نهاية مباراة الاتحاد مباشرة قمنا بالتحضير لمواجهة فلومينينسي وبالطبع شاهدنا طريقة لعبهم وجاهزين للمباراة".

وأضاف "مواجهة الاتحاد كانت كبيرة جدا ولكن طوينا الصفحة مباشرة ولن يكون هناك أي تأثير لانتصارنا على عقليتنا في مواجهة الغد وتركيزنا فقط على مواجهة فلومينينسي".

وأتم "اللعب ضد أي فريق يحتاج للتحضير بشكل جيد وهذا عملنا وإذا لم نحترم الفريق الخصم سنعاني".

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.