الأهلى ضمن 18 فريقا.. فيفا يحدد موعد ونظام التأهل لـ كأس العالم للأندية 2025

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 17:56

كتب : إسلام أحمد

لقب كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواعيد ونظام والفرق المتأهلة حتى الآن لـ كأس العالم للأندية 2025 والتي ستشهد زيادة عدد الأندية لـ 32.

وحدد فيفا مواعيد كأس العالم للأندية 2025 وتبدأ في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

نظام البطولة

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- تقسم الفرق الـ 32 على 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق.

- يتأهل أول فريقان في كل مجموعة لدور الـ 16 وتقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

- لا يوجد مباراة مركز ثالث.

وكشف فيفا هوية الفرق المشاركة حتى الآن

إفريقيا - 4 فرق

3 فريق من دوري أبطال إفريقيا

الأهلي بطل نسختي 2020-21 و2022-23

الوداد بطل نسخة 2021-22

.. بطل نسخة 2023-24

فريق من تصنيف كاف - سيتم تحديده لاحقا

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آسيا - 4 فرق

3 فريق من دوري أبطال آسيا

الهلال بطل نسخة 2021

أوراوا ريد بطل نسخة 2022

.. بطل نسخة 2023-24

فريق من التصنيف - سيتم تحديده لاحقا

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أوروبا - 12 فريقا

4 فرق من دوري أبطال أوروبا

تشيلسي بطل نسخة 2020-21

ريال مدريد بطل نسخة 2021-22

مانشستر سيتي بطل نسخة 2022-23

.. بطل نسخة 2023-24

8 فرق من التصنيف: بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - إنتر - بورتو - بنفيكا - يتم تحديد 3 مقاعد لاحقا.

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4 فرق من أمريكا الشمالية

4 فرق من دوري أبطال كونكاكاف

مونتييري بطل نسخة 2021

سياتل ساوندرز بطل نسخة 2022

كلوب ليون بطل نسخة 2023

... بطل نسخة 2024

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فريق من أوقيانوسيا عن طريق التصنيف

أوكلاند سيتي (الفريق تأهل حسابيا للبطولة)

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6 فرق من أمريكا الجنوبية

4 عن طريق كوبا ليبرتادوريس

بالميراس بطل نسخة 2021

فلامنجو بطل نسخة 2022

فلومينينسي بطل نسخة 2023

... بطل نسخة 2024

فريقان من التصنيف (لم يتحددا بعد)

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مقعد المستضيف سيتحدد لاحقا.

كأس العالم للأندية 2025 الأهلي
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