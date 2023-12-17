مؤتمر كولر: سنقدم أفضل أداء من أجل التأهل لنهائي المونديال.. ومشوار موديست مستمر مع الأهلي

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 17:51

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - الأهلي

شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أن فريقه سيقدم أفضل أداء ممكن أمام فلومينينسي البرازيلي، من أجل محاولة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي لمباراة: "مواجهة فلومينينسي مختلفة تماما عن مباراة الاتحاد، وحظوظ بلوغ نهائي كأس العالم للأندية بشكل البطولة الحالي لن يتاح مستقبلا".

وأضاف "نفكر في مباراة فلومينينسي لتقديم أفضل أداء وسنواجه فريق قوي للغاية، ولكن لاعبي فريقي سيقدمون أفضل أداء من أجل الانتصار".

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وواصل "حضرت جيدا للمباراة، شاهدت بعض مباريات فلومينينسي وأحب متابعة كرة القدم البرازيلية منذ الصغر، ومدربهم دينيز لديه أسلوب مختلف ويقوم بعمل رائع".

وأشار "الأداء أهم من العمر، اللاعب الكبير هو لاعب مخضرم يملك خبرات أعلى واللاعب الشاب يركض كثيرا ولكن لاعب الخبرة يستطيع الوقوف أكثر واللعب مع الفريق".

وتعجب قائلا: "لا أعرف إذا كان كهربا تعرض للإصابة وهو نائم، قد يكون خبر إصابته شائعة لكن لا أعلم فعلا".

وأكد "من الأفضل أن يكون لدينا وقت أطول للتحضير سواء لنا كمدربين أو للاعبين، وجود يومين للراحة يعني عدم قدرة اللاعبين على التدريب بشكل قوي".

وأتم تصريحاته "مشوار موديست انتهى في كأس العالم للأندية لكنه لم ينته مع الأهلي".

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.

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