فيفا يستحدث بطولة "كأس إنتركونتيننتال".. بطل أوروبا في النهائي مباشرة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 17:31

كتب : إسلام أحمد

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "فيفا كأس إنتركونتيننتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

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وجاءت مراحل البطولة:

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: سيلعب بطل دوري أبطال إفريقيا أو بطل دوري أبطال آسيا بحسب القرعة مع الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة الأولى على ملعب بطل إفريقيا أو آسيا.

الفائز من اللقاء الأول سيواجه الفريق الذي لم يتم اختياره في القرعة (بين آسيا وإفريقيا)، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة وسيتم تحديد الملعب بالقرعة لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في ملعب محايد يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في نفس الملعب المحايد يوم 18 ديسمبر 2024.

وستكون تلك البطولة بديلة لكأس العالم للأندية التي ستقام بشكلها الحالي للمرة الأخيرة.

فيفا فيفا كأس إنتركونتيننتال كأس العالم للأندية
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