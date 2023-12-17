أزمة دفاعية تواجه اتحاد جدة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

مارسيلو جاياردو

يعاني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب فريق اتحاد جدة من أزمة في خط الدفاع قبل مباراة الرائد السبت المقبل.

ويصطدم اتحاد جدة بالرائد ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي، بعد أيام من توديع كأس العالم للأندية على يد الأهلي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المدرب الأرجنتيني ينتظر نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها المدافع عمر هوساوي من أجل تحديد مصير مشاركته من عدمها.

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فيما لن يستطيع أحمد حجازي اللعب بسبب عدم قيد اسمه في قائمة اللاعبين المسموح لهم بخوض مباريات الدوري.

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وأوضح التقرير أن سويلم المنهالي قد يدخل ضمن خيارات جاياردو في حال تأكد عدم مشاركة هوساوي في لقاء الرائد.

حجازي العائد من إصابة الرباط الصليبي شارك مع فريقه في مباراتين بكأس العالم للأندية وقبلهما مباراة بدوري أبطال آسيا.

لكن حجازي لن يستطيع المشاركة في أي مباريات رسمية مع حتى فبراير المقبل.

وذلك بسبب عدم تسجيله في قائمة النمور التي تلعب في منافسات الدوري السعودي.

فالفريق قرر عدم تسجيل الدولي المصري في قائمته التي دخل بها النصف الأول من الموسم بسبب إصابته القوية.

على أن يقوم بتسجيله في القائمة في النصف الثاني من الموسم عند فتح باب القيد.

وسيلعب اتحاد جدة 3 مباريات قبل توقف الدوري السعودي في نهاية ديسمبر الجاري من أجل مشاركة منتخب السعودية في كأس أمم آسيا يناير المقبل.

وشارك حجازي - 32 عاما - في مباراة سبهان أصفهان بدوري أبطال آسيا، قبل أن يظهر ضد أوكلاند سيتي والأهلي بكأس العالم للأندية.

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