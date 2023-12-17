كأس العالم للأندية - مدرب فلومينينسي: طريقة لعب الأهلي مميزة.. ولا نشبه مانشستر سيتي

شدد فيرناندو دينيز المدير الفني لـ فلومينينسي البرازيلي على احترام الأهلي قبل مواجهة المربع الذهبي لـ كأس العالم للأندية، ووصف أسلوب بطل إفريقيا بالمميز.

وسيواجه فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي الأهلي بطل إفريقيا في نصف النهائي.

وقال دينيز في المؤتمر الصحفي: "نحن نركز حاليا فقط في الأهلي. نحترمهم وسنقدم أفضل ما لدينا للفوز عليهم، بعد ذلك يمكننا التفكير في الخصوم القادمين".

وتابع "الأهلي لعب مباراة جيدة أمام الاتحاد وشاهدتها، ولديه طريقة مميزة و يعتبر فريق مشهور في مصر ولديه لاعبين مميزين".

وأردف "أحتفي بكل الإنجازات وهذا الأمر يعطيني رضا كبير ، الألقاب والبطولات التي حققناها هذا هو أساس عملي، أيضا أريد تحسين اللاعبين لأني أريدهم أن يعيشوا عيشا كريما في كرة القدم وبعدها، ونحن نعلم أن اللاعبين عمرهم أقصر في كرة القدم لذلك أريد لهم حياة سعيدة بعد الاعتزال".

وأوضح "مقارنتنا بكرة القدم الأوروبية ليس عادلا، فلومينينسي نجح في تحقيق علاقة داخلية سوية بين اللاعبين، لقد تمكنا بتحقيق الألقاب بفضل العمل والجهد، منحنا اللاعبين شهران عطلة والكثير انتقدنا في ذلك، نحب العمل ولكن نريد حياة رائعة للاعبين ولو خسرنا الألقاب لتحدثوا بأن الفريق فيه معدلات أعمار عالية والخسارة بسببهم".

وأكمل "نحن نحب كرة القدم ونريد أن نقدم كرة ممتعة، ولا نشبه أحد، هناك فرق بين فريقي وفريق مانشستر سيتي، نحن نلعب كرة قدم خاصة بنا ومختلفة، ومانشستر سيتي من أفضل 3 فرق في العالم".

وواصل "ملعب الجوهرة هنا ملعب رائع والأجواء رائعة، نريد التكيّف سريعا مع عامل الوقت لنظهر بشكل مميز".

وأتم "الحلم هو مصدر الأمل، نُقر بجودة خصومنا، وكرة القدم هي قيم وهذه القيم لا يمكن أن يغيرها أحد نريد لعب كرة القدم الخاصة بنا وهذا هو المهم".

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بمشاركته التاسعة في البطولة.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل ولكن لم يسبق له الوصول للنهائي.