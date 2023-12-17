كأس العالم للأندية - مؤتمر كينو: الأهلي فريق قوي.. ولاعبوه لا يستسلمون

شدد كينو لاعب فلومينينسي البرازيلي على قوة الأهلي قبل مواجهات الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسيواجه فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي مع الأهلي بطل إفريقيا في نصف النهائي.

وقال كينو في المؤتمر الصحفي: "الأهلي فريق قوي ومميز وتنافسي من الدرجة الأولى".

وأضاف "واجهت الأهلي مرتين في مصر، ولاعبوه يتسمون بالشراسة ولا يستسلمون".

وأتم "الأهلي خطير في الكرات المرتدة ولكن المباراة هامة بالنسبة لي وسنعمل للفوز بها للتأهل للنهائي".

وسبق أن لعب كينو البالغ 34 عاما باللعب في بيراميدز وتألق في الدوري المصري بالمساهمة في 19 هدفا بتسجيل 8 وصناعة 11.

وسبق أن سجل كينو في شباك الأهلي بقميص بيراميدز في مباراة انتهت بالفوز 1-0 في الجولة 25 من الدوري المصري لموسم 2018-19.

ويعد كينو أغلى لاعب في تاريخ الدوري المصري بانتقاله من بالميراس إلى بيراميدز مقابل 8 ملايين يورو.

وخاض الجناح المخضرم 51 مباراة الموسم الجاري سجل 5 وصنع 13 في جميع المسابقات.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بمشاركته التاسعة في البطولة.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل ولكن لم يسبق له الوصول للنهائي.