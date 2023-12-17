خبر في الجول - الأهلي يقدم التماسا بعد إيقاف موديست في كأس العالم للأندية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 16:05

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي في السعودية - موديست

قّدم الأهلي بشكل رسمي للجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التماسا على إيقاف أنتوني موديست مباراتين، حسبما علم FilGoal.com.

وأبلغ فيفا الأهلي بإيقاف المهاجم الفرنسي لمباراتين بعد طرده أمام اتحاد جدة السعودي. (طالع التفاصيل)

وشارك موديست في الدقيقة 87 وأشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه في الدقيقة 90 بسبب تدخل قوي بالمرفق على أحمد حجازي.

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علم FilGoal.com إن الأهلي طالب بإعادة النظر في العقوبة لأن الحالة لا تستدعي الطرد المباشر.

وانتصر الأهلي على بطل الدوري السعودي بنتيجة 3-1 في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، وسيواجه فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "فيفا غرم النادي 50 ألف فرانك سويسري بسبب طرد أنتوني موديست، والإنذارات لكل من حسين الشحات وإمام عاشور وكهربا".

وأضاف "الغرامة بما يعادل مليون و777 ألف جنيه مصري".

وحسب اللائحة "إذا طُرد لاعب أو مسؤول فريق نتيجة لبطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة، فسيتم إيقافه تلقائيا عن المباراة اللاحقة لفريقه. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم فرض عقوبات إضافية في حالة البطاقة الحمراء المباشرة".

ويتم خصم قيمة العقوبة من المقابل المادي الذي يحصل عليه كل ناد مشارك في كأس العالم للأندية.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد فلومينينسي ضد المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي ضد أوراوا ريد الياباني في نهائي البطولة.

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