مصطفى محمد يشارك في خسارة جديدة لنانت

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي

تلقى نانت الذي يضم مصطفى محمد الخسارة الثامنة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك على يد ضيفه ستاد بريست بنتيجة 0-2 يوم الأحد.

وحل ستاد بريست ضيفا على نانت ضمن الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد كأساسي ولعب المباراة كاملة.

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ومر الشوط الأول بلا أهداف قبل أن يسجل هوجو ماجنيتي أول أهداف بريست بتسديدة قوية في الدقيقة 50.

بعدها بـ8 دقائق ضاعف ستيف مونييه النتيجة لبريست.

وكاد مصطفى محمد أن يهز الشباك لولا تألق حارس بريست في كرة أولى، وتصدي العارضة له في الفرصة الثانية.

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وتجمد رصيد نانت عند النقطة 18 في المركز العاشر.

بينما رفع بريست رصيده إلى 28 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع.

بشكل عام، لعب مصطفى محمد 14 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وسجل مصطفى 6 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

مصطفى محمد نانت
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