ناجلزمان يتراجع عن فكرة الدفع بهافيرتز كظهير أيسر في يورو 2024

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 15:10

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - كوستاريكا وألمانيا - كأس العالم 2022

تراجع يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا عن فكرة تجربة كاي هافيرتز في مركز الظهير الأيسر خلال بطولة يورو 2024.

في فترة التوقف الدولي في نوفمبر، بدأ هافرتز في مركز الظهير الأيسر، وأوضح ناجلزمان وقتها أنه يفكر في استمرار التجربة خلال يورو 2024.

وقال ناجلزمان في تصريحات لقناة ZDF الألمانية: "لقد انتهى الأمر. على الرغم من أنها لم تكن فكرة فاشلة".

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وأضاف "لقد لعب هافيرتز مباراتين جيدتين للغاية في مركز الظهير الأيسر".

وظهر هافيرتز في مركز الظهير الأيسر بمباراة تركيا الودية وسجل هدفا في خسارة الألمان 2-3، ومباراة النمسا التي خسرها المانشافت بثنائية نظيفة.

وصرح ناجلزمان وقتها لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "أخبرني كاي هافيرتز أنه يريد تجربة نفسه في مركز الظهير الأيسر".

وأضاف "لا أرى أن هذا يشكل خطرا عليه، ولكنها فرصة كبيرة جدا جدا للعب دور مؤثر في يورو 2024".

وأكمل "لقد لعب للمرة الأولى في مركز غير مألوف، كان أداؤه جيدا للغاية وربما كان أفضل لاعبينا أمام تركيا".

ويشغل لاعب أرسنال مركزي الظهير وصانع الألعاب بشكل أساسي.

وخاض الألماني البالغ 24 عاما 25 مباراة بقميص أرسنال منذ انضمامه وسجل 4 أهداف وصنع هدفا.

ومنذ بداية الموسم شغل مركزي الجناح الأيمن والمهاجم الصريح وصانع الألعاب.

وخاض كاي بقميص المانشافت 42 مباراة سجل خلالها 14 هدفا دوليا.

يستعد منتخب ألمانيا للمشاركة في نهائيات يورو 2024 التي يستضيفها في الصيف المقبل.

ألمانيا يوليان ناجلزمان كاي هافيرتز
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