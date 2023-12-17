مدافع النصر جاهز للمشاركة أمام الاتفاق

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 14:22

كتب : FilGoal

أليكس تيليس وعمرو السيسي - النصر والزمالك

يستعيد فريق النصر السعودي خدمات لاعبه البرازيلي أليكس تيليس بعد تعافيه من الإصابة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي للنصر منح الضوء الأخضر للبرازيلي أليكس تيليس للمشاركة مع زملائه في مواجهة الاتفاق.

ويصطدم النصر بالاتفاق ضمن الجولة الـ18 من الدوري السعودي الجمعة المقبل.

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وشارك تيليس بفاعلية في تدريب يوم السبت الذي شهد أيضا عودة علي الحسن بعد ملازمته العيادة الطبية في الأسابيع الماضية نتيجة إصابته في مفصل القدم

ويعود المدافع البرازيلي إلى قائمة النصر من جديد بعد أن تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال لحساب الجولة الـ15.

بسبب هذه الإصابة غاب تيليس عن مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا، ولقاء الرياض في الدوري، ومواجهة الشباب في كأس الملك.

ويحتل النصر وصافة الدوري السعودي بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر، لكنه لعب مباراة أقل.

النصر أليكس تيليس
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