مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) بريست.. مصطفى أساسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وستاد بريست في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت.

ولعب مصطفى محمد 13 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وسجل مصطفى 6 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

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ق25: لا فرص خطيرة على المرميين

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

انطلاق المباراة