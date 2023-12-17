مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) بريست.. مصطفى أساسي

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وستاد بريست في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت.

ولعب مصطفى محمد 13 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

أخبار متعلقة:
مصطفى محمد أساسي أمام ستاد بريست أزمة تواجه فيتوريا بشأن حجازي أليسون: صلاح أصبح أسطورة وأنا جزء من قصته خدمة في الجول - طرح باقي تذاكر لقاء الأهلي وفلومينيسي

وسجل مصطفى 6 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هــــنـــــا

ق25: لا فرص خطيرة على المرميين

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

انطلاق المباراة

مصطفى محمد نانت ستاد بريست الدوري الفرنسي
نرشح لكم
مصطفى محمد أساسي أمام ستاد بريست مرموش يغيب عن مواجهة متصدر الدوري الألماني.. وشكوك حول شايبي محمد شريف: أتمنى ذهاب الأهلي بعيدا في كأس العالم للأندية بمشاركة شريف.. الخليج يحقق الفوز الثاني تواليا على حساب الرياض بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يتعادل مع نورويتش سيتي انتهت الدوري السعودي - الرياض (0) (1) الخليج.. فوز شريف رقم جديد ينتظر صلاح في الدوري الإنجليزي.. البداية ضد مانشستر يونايتد بمشاركة طارق حامد.. ضمك يحقق الانتصار الثالث تواليا في الدوري السعودي
أخر الأخبار
مدافع النصر جاهز للمشاركة أمام الاتفاق 10 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) بريست.. مصطفى أساسي 33 دقيقة | المحترفون
فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي 56 دقيقة | كأس العالم للأندية
حكم سعودي يقود لقاء مانشستر سيتي ضد أوراوا 57 دقيقة | كأس العالم للأندية
حكم نهائيي كأس العالم ودوري الأبطال يدير مواجهة الأهلي ضد فلومينينسي ساعة | كأس العالم للأندية
مصطفى محمد أساسي أمام ستاد بريست ساعة | المحترفون
أزمة تواجه فيتوريا بشأن حجازي ساعة | منتخب مصر
شحاتة يكشف اتفاق المحترفين في 2006 على رحيله.. وأحمد حسن يوضح الأمر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا