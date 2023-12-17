مصطفى محمد أساسي أمام ستاد بريست
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 13:20
كتب : FilGoal
تواجد مصطفى محمد مهاجم نانت في تشكيل فريقه الأساسي، وذلك أمام ستاد بريست يوم الأحد.
ويحل ستاد بريست ضيفا على نانت ضمن الجولة 16 من الدوري الفرنسي.
وجاء تشكيل نانت:
حراسة المرمى: ألبان لافون
الدفاع: إراي كوميرت – كوكو – جيان تشارلز كاستيليتو – كوينتين ميرلين
الوسط: موسى سيسوكو – دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيرفيا
الهجوم: فلوران موليت – مصطفى محمد – موسيس سيمون
ولعب مصطفى محمد 13 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن.
وسجل مصطفى 6 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
video:1
نرشح لكم
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) بريست.. مصطفى أساسي مرموش يغيب عن مواجهة متصدر الدوري الألماني.. وشكوك حول شايبي محمد شريف: أتمنى ذهاب الأهلي بعيدا في كأس العالم للأندية بمشاركة شريف.. الخليج يحقق الفوز الثاني تواليا على حساب الرياض بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يتعادل مع نورويتش سيتي انتهت الدوري السعودي - الرياض (0) (1) الخليج.. فوز شريف رقم جديد ينتظر صلاح في الدوري الإنجليزي.. البداية ضد مانشستر يونايتد بمشاركة طارق حامد.. ضمك يحقق الانتصار الثالث تواليا في الدوري السعودي