مصطفى محمد أساسي أمام ستاد بريست

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 13:20

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

تواجد مصطفى محمد مهاجم نانت في تشكيل فريقه الأساسي، وذلك أمام ستاد بريست يوم الأحد.

ويحل ستاد بريست ضيفا على نانت ضمن الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل نانت:

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حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: إراي كوميرت – كوكو – جيان تشارلز كاستيليتو – كوينتين ميرلين

الوسط: موسى سيسوكو – دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيرفيا

الهجوم: فلوران موليت – مصطفى محمد – موسيس سيمون

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ولعب مصطفى محمد 13 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وسجل مصطفى 6 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

نانت مصطفى محمد
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