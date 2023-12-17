شحاتة يكشف اتفاق المحترفين في 2006 على رحيله.. وأحمد حسن يوضح الأمر

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لأول مرة عن معلومة تحصل عليها تفيد باتفاق محترفي المنتخب على عدم استمراره في القيادة الفنية قبل كأس الأمم في 2006.

وأوضح أحمد حسن قائد المنتخب وقتها حقيقة الأمر وسبب ذلك الحديث.

وقال حسن شحاتة عبر قناة dmc: "وصلت إليّ معلومة في 2006 سأوضحها لأول مرة، قيل لي أن أحمد حسن سيعقد مؤتمرا صحفيا بالاتفاق مع اللاعبين المحترفين وأن رغبتهم عدم استمرار حسن شحاتة".

وأتابع المدرب التاريخي لمنتخب مصر "وقتها أبلغت سمير عدلي عندما يصل المحترفون، أن يبلغ اللاعبين من لا يريد المدير الفني فليترك المعسكر".

وكشف حسن شحاتة "في نفس التوقيت كنت أخشى رحيل المحترفين وتسائلت ماذا سأفعل خلال البطولة وكيف سيتم تعويضهم؟".

ولكن شرح أحمد حسن حقيقة الأمر عبر dmc قائلا: "من أوصل تلك المعلومة إلى حسن شحاتة أوصلها بشكل غير دقيق".

وكشف أحمد حسن "كنا 3 أو 4 محترفين فقط، وميدو شعر بأن هناك رغبة في عدم تواجدنا فطلب أن ندافع عن أنفسنا لأنه بدأ يتردد أحاديث حول خوف اللاعبين على أنفسهم من الإصابة وعدم جديتهم في اللعب".

وشدد قائد منتخب مصر السابق "لكن ما حدث ليس بالطريقة التي وصلت إلى الجهاز الفني لأنه لا يحق لأي لاعب منا التدخل في اختيارات المدير الفني وكان هناك رد منّا داخل الملعب".

وتوج حسن شحاتة مع منتخب مصر بلقب أمم إفريقيا ثلاث مرات على التوالي خلال الفترة من 2006 وحتى 2010.

وكشف شحاتة عن كواليس فترة قيادته لمنتخب مصر وأسباب ضمه لاعبين واستبعاد آخرين. (تفاصيل من هنا)