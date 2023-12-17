شحاتة: كرمت حسام حسن وحزنت من رد فعله.. وشيكابالا لم يحب معسكرات المنتخب

تحدث حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر عن كواليس فترة قيادته للفراعنة وحصد ثلاثة ألقاب أمم إفريقيا.

وكشف حسن شحاتة أسباب غياب محمود شيكابالا خلال فترة توليه قيادة المنتخب مؤكدا أن السبب عدم حب اللاعب الانضمام للمعسكرات.

وجاء حوار حسن شحاتة مع قناة دي إم سي كالآتي:

اللاعب

"لعبت في كل المراكز وشاركت في لقاء دولي أمام الجزائر على أرضهم كحارس مرمى بعد إصابة إكرامي، وتألقت بالتصدي لكرتين مميزين رغم تأخرنا في النتيجة".

"اعتزلت كرة القدم مرتين وعدت مرة أخرى، حلمي زامورا رفض اعتزالي بشدة وذلك بسبب الانضباط الذي كنت عليه".

"ارتديت شارة القيادة لأول مرة في المنتخب لأنه كان هناك الكثير من اللاعبين الأكبر مني في الزمالك".

المنتخب

"تم التعاقد معي في 2005 لقيادة منتخب مصر والاستمرار حتى أمم إفريقيا 2006، كان هناك مفاوضات وقتها مع مانويل جوزيه ولكنه رفض ومنحني الله ثلاثة ألقاب متتالية من أمم إفريقيا".

"أحمد الله أن حكم مواجهة السنغال أمامنا في 2006 لم يحتسب ركلة جزاء على إبراهيم سعيد، أرى أن تلك المباراة كانت طريقنا نحو اللقب".

"لم أفعل شيئا غريبا عند استبدالي ميدو وإشراك عمرو زكي أمام السنغال، كانت الدقيقة 80 وأردت تنشيط الهجوم، الأمر ليس له علاقة بمستوى ميدو ولكنها رؤية فنية، ولأن النية كانت سليمة نجح زكي في تسجيل الهدف بعد دقيقة من نزوله".

"لم يكن استبدال ميدو لغرض ما ضده ولكن أمر فني فقط، وعندما عمل ميدو كمدرب حدث معه نفس الموقف عندما كان يقود الإسماعيلي، تصالحت مع ميدو في اليوم التالي مباشرة للواقعة ولا توجد أي مشكلة معه".

"اللقب الأصعب؟ سؤال سهل بالنسبة لي واللقب الأصعب والأغلى هو 2006 لأنها على أرضك وأمام جماهيرك وتكوين جيل جديد".

"لم أحزن من إبراهيم سعيد وقراره بعدم التصويب في ركلات الترجيح بنهائي 2006 لأن ذلك أمرا طبيعيا في كرة القدم، وأصريت على تسديد أحمد حسن الركلة الأولى رغم إهداره ركلة جزاء في المباراة بسبب ثقتي في تركيزه بشكل أكبر هذه المرة".

"انضمام حسام حسن إلى قائمة منتخب مصر 2006 كان تكريما لمسيرته الكبيرة مع المنتخب والأهلي والزمالك، واتخذت قرارا باستلامه اللقب، ولكن حزنت منه بعد إهداء اللقب لمحمود الجوهري وعدم ذكر اسمي لأنني فعلت ذلك لتكريمه".

"عنفت أحمد حسن في مباراة ليبيا الافتتاحية لأمم إفريقيا 2006 بسبب ترك ركلة الجزاء لميدو وعدم اتباع تعليماتي في ترتيب اللاعبين".

"بشير التابعي في نسخة 2006 قال أنه ليس لديه الاستعداد الجلوس على مقاعد البدلاء وأنه سيرحل في تلك الحالة فأبلغته بموافقتي على قراره طالما أنه لا يريد التواجد مع المنتخب ببطولة على ملعبنا، بالرغم أننا عانينا خلال البطولة من نقص عددي دفاعيا ولعبنا بأحمد فتحي في مركز المدافع خلال النهائي".

"نهائي 2006 كان المفترض أن نرتدي القميص الأبيض ولكنني رفضت بشدة وأصريت على ارتداء اللون الأحمر، لعبنا 5 مباريات بذلك القميص ولم نخسر فلماذا استبدل اللون الآن؟ أتفائل وأتشائم في كرة القدم ولم يكن لدي استعداد ارتداء أي لون آخر وأبلغت المسؤولين بقراري وعدم اللعب سوى باللون الأحمر".

إفريقيا 2010

"ضم محمد ناجي جدو إلى قائمة منتخب مصر في 2010 لم يكن على حساب ميدو، كان لدي زيدان ومتعب في اختيارات لا تمس، تابعت جدو في أكثر من مباراة واقتنعت بقدراته والأمر لا علاقة له أبدا بخلاف سابق مع ميدو لأن الأمر انتهى في اليوم التالي من الخلاف".

"أشركت شيكابالا أمام موزمبيق في نسخة 2010، وحزنت من الأداء وأبلغته بذلك بين شوطي المباراة، شيكابالا لم يكن يحب الانضمام لمعسكرات المنتخب وكان دائم الاعتذار لذلك لم أكن اطمئن له".

"كان من الغريب بالنسبة لي أن يكون شيكابالا بتلك الإمكانيات الكبيرة ويرفض الانضمام للمنتخب لذلك لم يكن يشارك معنا وقتها".

ما بعد حسن شحاتة

"نعم حسام البدري وإيهاب جلال تعرضا للظلم وقت قيادتهم لمنتخب مصر، ولكن لن أقول ما كان عليهم فعله لأنني لا أنقد مدربين".

"وزير الرياضة الحالي - يقصد أشرف صبحي - كنت سأتولى قيادة المنتخب مرة بعد هيكتور كوبر والأخرى عقب حسام البدري ولكن في المرتين اختار هو شخص آخر".