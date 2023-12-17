مرموش يغيب عن مواجهة متصدر الدوري الألماني.. وشكوك حول شايبي

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 11:38

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت - ماينز

يغيب عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت عن مواجهة فريقه المرتقبة ضد باير ليفركوزن يوم الأحد بسبب الإيقاف.

ويحل فرانكفورت ضيفا على ليفركوزن متصدر الدوري الألماني ضمن الجولة 15 من المسابقة.

ويأتي غياب الدولي المصري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

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وكان مرموش قد غاب عن مواجهة أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس بسبب المرض.

وذكرت قناة أن هناك شكوك حول مشاركة الجزائري فارس شايبي مع فرانكفورت بسبب الإصابة.

وكان بارتوش نيدزفيدزكي المسؤول الاعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت قد لـFilGoal.com عن غياب مرموش عن لقاء أبردين قائلا: "حالة عمر مرموش؟ اللاعب يعاني من أعراض البرد فقط".

وأضاف "نتوقع أن يتمكن مرموش من التدرب مرة أخرى خلال أيام قليلة".

وشهدت القائمة التي أعلنها فرانكفورت لمواجهة أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي غياب مرموش.

المباراة هي الأولى التي غاب عنها مرموش هذا الموسم.

فقد شارك الدولي المصري في كل مباريات فريقه الـ24 هذا الموسم، وسجل 12 هدفا وصنع 3.

عمر مرموش باير ليفركوزن إينتراخت فرانكفورت
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