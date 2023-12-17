اسكواش - اللقب السادس.. مصر تهزم إنجلترا وتتوج ببطولة العالم فرق

توج منتخب مصر لرجال الاسكواش بلقب بطولة العالم للفرق والمقامة في نيوزلاندا.

وتغلب منتخب مصر على إنجلترا بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

إذ فاز مصطفى عسل على مروان الشوربجي بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما حسم علي فرج المباراة بعد التغلب على محمد الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويمثل منتخب مصر كلا من علي فرج ومصطفى عسل ويوسف سليمان ومازن هشام.

ورفعت مصر رصيدها إلى ستة ألقاب معادلة باكستان ومتفوقة على إنجلترا صاحبة الـ 5 ألقاب.

ولا يزال الرقم القياسي مسجلا باسم منتخب أستراليا برصيد 8 ألقاب.

وبذلك يكون منتخب مصر قد حقق لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت أعوام 2017 و2019 و2023، بعد إلغاء نسخة 2021 بسبب جائحة كورونا.

ورفع علي فرج رصيده إلى 3 ألقاب من بطولة العالم فرق ليعادل رقم رامي عاشور.

وبات الثنائي الأكثر تتويجا بلقب بطولة العالم للفرق لصالح منتخب مصر.