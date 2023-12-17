مواعيد مباريات الأحد 17 ديسمبر 2023.. صلاح ضد مانشستر يونايتد

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 10:31

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول في نوتينجهام فورست

يشهد اليوم الأحد الموافق 17 من ديسمبر 2023 عددا من المباريات في المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
مؤتمر تين هاج: لست خافئا من خسارة كبيرة ضد ليفربول.. ولم نكن كذلك وقت السباعية مؤتمر كلوب: مانشستر يونايتد سيستفيد أكثر بسبب الخسارة 7-0 من ليفربول كايسيدو يكشف سبب رفض ليفربول وتفضيل تشيلسي كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة

الدوري الإنجليزي

يستضيف أرسنال فريق برايتون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما وست هام يواجه ولفرهامبتون في نفس التوقيت، كما يلعب برينتفورد أمام أستون فيلا.

ويستضيف ليفربول فريق مانشستر يونايتد في ختام مباريات اليوم في أقوى مواجهات الجولة الساعة السادسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد فريق ستاد بريست في الثانية عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على ليل في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق فياريال ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

يحل إينتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، ضيفا على باير ليفركوزن في السادسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف بايرن ميونيخ فريق شتوتجارت في الثامنة والنصف مساء.

ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر يونايتد
نرشح لكم
بعد هدفه في اتحاد جدة.. عرض قميص الشحات في مزاد لصالح غزة بعد تأجيل المباراة.. لوتون يعلن إصابة لوكيير بسكتة قلبية في الملعب واستقرار حالته سرقة منزل لاعب برشلونة الأسبق أثناء تواجد والدته بتألق الأفضل في إفريقيا.. نابولي يقلب الطاولة على كالياري ويفوز بهدفين خصم نقاط؟ لا يهم.. إيفرتون يهزم بيرنلي ويحقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري ديلي ميل: محمد صلاح هو الهدف الأول للدوري السعودي في الصيف المقبل لويس إنريكي: أتفهم غضب مبابي ولكن أنا من يتخذ القرارات بوكيتينو: لدي ثقة كبيرة في الفريق حتى عندما نخسر.. ولهذا لم يشترك نكونكو
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأحد 17 ديسمبر 2023.. صلاح ضد مانشستر يونايتد 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد هدفه في اتحاد جدة.. عرض قميص الشحات في مزاد لصالح غزة 9 ساعة | الكرة الأوروبية
كولر: لم نسمح لـ الاتحاد استغلال الأخطاء.. ودرسنا ثغراتهم الدفاعية 3 أيام 9 ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - محمود علاء يغيب عن مواجهة ساجرادا 9 ساعة | الكرة الإفريقية
تشافي: مباراة فالنسيا هي ملخص موسمنا.. ونحن على الطريق الصحيح 9 ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك يكشف حقيقة وصول عرض لـ زيزو 10 ساعة | الدوري المصري
بروكسي يعلن عبر في الجول انتقال لاعبه لـ غزل المحلة 10 ساعة | القسم الثاني
قد يبتعد أكثر عن الصدارة.. برشلونة يتعادل مع فالنسيا في ميستايا 10 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا