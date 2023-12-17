مواعيد مباريات الأحد 17 ديسمبر 2023.. صلاح ضد مانشستر يونايتد

يشهد اليوم الأحد الموافق 17 من ديسمبر 2023 عددا من المباريات في المنافسات المختلفة.

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الدوري الإنجليزي

يستضيف أرسنال فريق برايتون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما وست هام يواجه ولفرهامبتون في نفس التوقيت، كما يلعب برينتفورد أمام أستون فيلا.

ويستضيف ليفربول فريق مانشستر يونايتد في ختام مباريات اليوم في أقوى مواجهات الجولة الساعة السادسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد فريق ستاد بريست في الثانية عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على ليل في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق فياريال ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

يحل إينتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، ضيفا على باير ليفركوزن في السادسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف بايرن ميونيخ فريق شتوتجارت في الثامنة والنصف مساء.

ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.