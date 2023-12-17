بعد هدفه في اتحاد جدة.. عرض قميص الشحات في مزاد لصالح غزة
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 00:58
كتب : FilGoal
أعلنت مؤسسة أبشر الخيرية عن تسلمهم قميص حسين الشحات لاعب فريق الأهلي من أجل عرضه في مزاد لصالح غزة.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وقرر الشحات التبرع بقميصه عقب تسجيله في مرمى اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة الماضية.
وسجل الشحات الهدف الثاني للأهلي إذ انتهى اللقاء بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وتأهل الأهلي ليلاقي فلومينينسي البرازيلي في دور نصف النهائي.
ووصل المزاد حتى الآن لـ280 ألف جنيه.
وأصبح الشحات ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 4 نسخ مختلفة.
وسجل الشحات في نسخ 2018 مع العين الإماراتي – 2020 و2022 و2023 مع الأهلي.
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