بعد هدفه في اتحاد جدة.. عرض قميص الشحات في مزاد لصالح غزة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 00:58

كتب : FilGoal

حسين الشحات رفقة أكرم توفيق يحتفلان بهدف الأهلي ضد اتحاد جدة

أعلنت مؤسسة أبشر الخيرية عن تسلمهم قميص حسين الشحات لاعب فريق الأهلي من أجل عرضه في مزاد لصالح غزة.

وقرر الشحات التبرع بقميصه عقب تسجيله في مرمى اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة الماضية.

وسجل الشحات الهدف الثاني للأهلي إذ انتهى اللقاء بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وتأهل الأهلي ليلاقي فلومينينسي البرازيلي في دور نصف النهائي.

ووصل المزاد حتى الآن لـ280 ألف جنيه.

وأصبح الشحات ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 4 نسخ مختلفة.

وسجل الشحات في نسخ 2018 مع العين الإماراتي – 2020 و2022 و2023 مع الأهلي.

ويسبق الجناح المصري، كريم بنزيمة الذي حقق الرقم ذاته بعدما سجل ضد أوكلاند سيتي في المباراة الماضية.

ووصل الشحات للهدف الرابع في كأس العالم للأندية (3 مع الأهلي و1 مع العين).

كما تعادل مع محمد أبو تريكة وسالم الدوسري كأفضل هداف عربي في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف.

كما تساوى في المركز الثاني بترتيب هدافي الأهلي مع أحمد عبد القادر وأمادو فلافيو برصيد 3 أهداف خلف أبو تريكة (4).

الأهلي كأس العالم للأندية اتحاد جدة فلومينينسي حسين الشحات
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