كولر: لم نسمح لـ الاتحاد استغلال الأخطاء.. ودرسنا ثغراتهم الدفاعية 3 أيام

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 00:58

كتب : FilGoal

كولر - علي معلول

شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أن فريقه استعد جيدا لمباراة اتحاد جدة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق الفوز.

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل.

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وقال كولر عبر قناة إم بي سي أكشن: "ظهرنا بقدراتنا أمام اتحاد جدة. وكفريق جماعي كان الأداء عظيما جدا وهذا مهم جدا أمام فريق كبير مثل الاتحاد".

وأضاف "عندما تلعب أمام فريق مثل الاتحاد يضم مجموعة مميزة من النجوم الكبار فأهم شيء هو الروح الجماعية".

وأردف "الاتحاد لديه لاعبين قادرين على استغلال خطأ واحد فقط ليعاقبونا، لكننا لم نسمح لهم باستغلال أي خطأ".

وواصل "ضياع ضربة جزاء الاتحاد لم تكن نقطة تحول أو غير ذلك، كنا سنلعب بنفس الوتيرة ونحقق نتيجة جيدة ولكن بالتأكيد تصدي الشناوي أحدث الفارق معنا ونحن نشكره على ذلك".

وأتم تصريحاته "عملنا لمدة 3 أيام على كيفية استغلال الثغرات في دفاع الاتحاد حتى نتمكن من تسجيل الأهداف في المباراة".

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد فلومينينسي ضد المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي ضد أوراوا ريد الياباني في نهائي البطولة.

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