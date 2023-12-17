تشافي: مباراة فالنسيا هي ملخص موسمنا.. ونحن على الطريق الصحيح

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 00:51

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على ثقته في تجسن الفريق وعلى أنه يسير على الطريق الصحيح رغم التعادل مع فالنسيا.

وواصل برشلونة نتائجه السلبية بالتعادل مع فالنسيا بهدف لكل فريق على ملعب ميستايا في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نستحق الانتصار وفعلنا كل شيء ولكن تكرر الأمر الذي حدث في الأسابيع الماضية حول القاعلية، هذه المباراة هي ملخص الموسم بالنسبة لنا".

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واستمر "أنا هادئ ولدي نفس الحماس ونحن على الطريق الصحيح وخرجنا من المباراة بمشاعر إيجابية وسنتحسن".

وواصل "نحن نتدرب على اللمسة الأخيرة ولكن الأمر أيضا يعتمد على ثقة اللاعب بنفسه، هم يعرفون بالفعل أنني أثق بهم ولكن هذه الأهداف مطلوبة بشدة وتغير كل شيء تماما".

وأردف "قد نكون أسوأ الفرق في أوروبا من حيث الفعالية على الرغم من أننا واحد من أكثر الفرق صناعة للفرص وعلينا منح الثقة للاعبين ليكونوا أكثر فاعلية".

وشدد "غرفة خلع الملابس تشعر بالغضب مثلي لأننا لعبنا مباراة جيدة ولكنها لم تكن كافية للفوز، النقطة غير كافية لكن هذا يحدث عندما تهدر الفرص".

وأكمل "مثلما نصنع الكثير من الفرص نعتقد أننا سنسجل الهدف الثاني ويجب أن نكون أكثر قوة وأن نسجل الثاني والثالث".

وأضاف "نفتقد جافي دائما ولكن السبب الرئيسي فيما حدث اليوم هو غياب الفاعلية".

وأتم "لدينا أخطاء عديدة تتعلق بقلة التركيز والقوة، اليوم تركنا جيامون بمفرده ليسدد ودفاعات الخصم قوية جدا وعلينا أن نكون مثلهم، أعتقد أن هذا هو ملخص الموسم وعلينا تحسين ذلك".

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات على التوالي بجميع البطولات بعد الخسارة من جيرونا ومن رويال أنتويرب

التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 35 بعد في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن جيرونا المتصدر والذي سيلعب غدا ضد ديبورتيفو ألافيس، بينما ارتفع رصيد فالنسيا للنقطة الـ 20 في المركز العاشر.

برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني تشافي هيرنانديز
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