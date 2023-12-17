الزمالك يكشف حقيقة وصول عرض لـ زيزو

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 00:41

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا - زيزو

أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لـ الزمالك حقيقة وصول عروض لـ أحمد سيد زيزو هداف الفريق.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وارتبط اسم زيزو مؤخرا بالانتقال إلى الدوري السعودي وبالأخص الشباب.

وقال سالم عبر قناة النادي: "لم يصل أي عرض رسمي من أجل أحمد سيد زيزو، وما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق".

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وأوضح "عندما يصل للنادي عرض من أجل زيزو سنعلن هوية الفريق المتقدم بالعرض والقيمة المالية، ولن نخفي شيئا".

ووصل زيزو لـ 7 أهداف في 11 مباراة الموسم الجاري بقميص الزمالك في جميع المسابقات.

ووصل أيضا للهدف رقم 73 بقميص الزمالك في جميع المسابقات وبفارق هدف وحيد عن جمال حمزة في المركز السابع بترتيب هدافي النادي.

كما ارتقى للمركز الخامس في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا في المسابقات الإفريقية.

وارتفع رصيده لـ 10 أهداف بالتساوي قاريا مع حسام حسن وجمال حمزة وطارق يحيى.

وارتبط اسم زيزو بالشباب في شهر أغسطس الماضي للانتقال في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

ورد الزمالك بشكل رسمي "رفض مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة التفريط في خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى النادي عرضا من قبل نادي الشباب السعودي يطلب خلاله ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف "وكان والد زيزو طلب الموافقة على احتراف نجله إلا أن أحمد مرتضى عضو المجلس أخطره برفض الأمر وفي نفس الوقت رفض أمير مرتضى المشرف على الكرة رحيل زيزو".

وأكمل "ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة"

وأتم "ونفى مسؤولو الزمالك ما تردد حول موافقة النادي على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار".

يذكر أن عقد زيزو الحالي مع الزمالك مستمر حتى عام 2025، ولا يوجد فيه شرط جزائي.

الزمالك أحمد سيد زيزو أحمد سالم
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