بروكسي يعلن عبر في الجول انتقال لاعبه لـ غزل المحلة

أعلن محمد حامد المدير الفني لنادي بروكسي عبر FilGoal.com انتقال لاعب فريقه بسام وليد إلى غزل المحلة.

وقال حامد لـ FilGoal.com: "بسام وليد انتقل رسميا لغزل المحلة بعد دفع المقابل المادي".

وتابع "بسام انتقل إلى بروكسي في الموسم الماضي قادما من وادي دجلة ويجيد المشاركة في مركز الظهير الأيمن والجناح أيضا".

وأضاف "بسام يمتاز بالسرعة وهو لاعب جيد نتمنى له التوفيق في المقبل من مسيرته".

وسينتقل اللاعب لصفوف غزل المحلة بداية من شهر يناير المقبل.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 22 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الصدارة.