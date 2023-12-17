قد يبتعد أكثر عن الصدارة.. برشلونة يتعادل مع فالنسيا في ميستايا

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

فالنسيا ضد برشلونة

واصل برشلونة نتائجه السلبية بالتعادل مع فالنسيا بهدف لكل فريق على ملعب ميستايا في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

سجل هدف برشلونة في المباراة جواو فيليكس، بينما سجل هوجو جيامون لفالنسيا.

التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 35 بعد في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن جيرونا المتصدر والذي سيلعب غدا ضد ديبورتيفو ألافيس، بينما ارتفع رصيد فالنسيا للنقطة الـ 20 في المركز العاشر.

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وفشل برشلونة في تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات على التوالي بجميع البطولات بعد الخسارة من جيرونا ومن رويال أنتويرب

التشكيل

عاد فرينكي دي يونج لتشكيل برشلونة بعد غياب عن المباراة الماضية ضد رويال أنتويرب.

أحداث المباراة

كاد فالنسيا أن يتقدم بعد دقيقة واحدة فقط بتسديدة أرضية من هوجو دورو ولكن إنياكي بينيا تصدى للكرة بامتياز.

وتألق الحارس ماماردشفيلي لمقصية رائعة من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ 28.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 51 أهدر إلكاي جوندوجان فرصة تسجيل التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من رافينيا.

وبعد 4 دقائق تقدم برشلونة عن طريق جواو فيليكس مستغلا تمريرة من رافينيا وضعته أمام المرمى الخالي.

ومنع ماماردشفيلي الهدف الثاني من تسديدة قوية من رافينيا الأنشط في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الـ 70 تعادل فالنسيا عن طريق هوجو جيامون بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وكاد رافينيا أن يتقدم لبرشلونة من جديد ولكن مدافع فالنسيا أنقذ الكرة من على خط المرمى في الدقيقة الـ 80.

وسيلعب برشلونة المباراة المقبلة على ملعبه ضد ألميريا يوم الأربعاء المقبل 20 ديسمبر، بينما سيحل فالنسيا ضيفا على رايو فايكانو يوم الثلاثاء.

فالنسيا برشلونة الدوري الإسباني
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