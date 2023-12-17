قد يبتعد أكثر عن الصدارة.. برشلونة يتعادل مع فالنسيا في ميستايا

واصل برشلونة نتائجه السلبية بالتعادل مع فالنسيا بهدف لكل فريق على ملعب ميستايا في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

سجل هدف برشلونة في المباراة جواو فيليكس، بينما سجل هوجو جيامون لفالنسيا.

التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 35 بعد في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن جيرونا المتصدر والذي سيلعب غدا ضد ديبورتيفو ألافيس، بينما ارتفع رصيد فالنسيا للنقطة الـ 20 في المركز العاشر.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات على التوالي بجميع البطولات بعد الخسارة من جيرونا ومن رويال أنتويرب

التشكيل

عاد فرينكي دي يونج لتشكيل برشلونة بعد غياب عن المباراة الماضية ضد رويال أنتويرب.

تشافي يدفع بـ ليفاندوفسكي ورافينيا وجواو فيليكس في هجوم الفريق أمام فالنسيا 🔴📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/IAIY1XVesc — FilGoal (@FilGoal) December 16, 2023

أحداث المباراة

كاد فالنسيا أن يتقدم بعد دقيقة واحدة فقط بتسديدة أرضية من هوجو دورو ولكن إنياكي بينيا تصدى للكرة بامتياز.

وتألق الحارس ماماردشفيلي لمقصية رائعة من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ 28.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 51 أهدر إلكاي جوندوجان فرصة تسجيل التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من رافينيا.

وبعد 4 دقائق تقدم برشلونة عن طريق جواو فيليكس مستغلا تمريرة من رافينيا وضعته أمام المرمى الخالي.

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ومنع ماماردشفيلي الهدف الثاني من تسديدة قوية من رافينيا الأنشط في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الـ 70 تعادل فالنسيا عن طريق هوجو جيامون بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

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وكاد رافينيا أن يتقدم لبرشلونة من جديد ولكن مدافع فالنسيا أنقذ الكرة من على خط المرمى في الدقيقة الـ 80.

وسيلعب برشلونة المباراة المقبلة على ملعبه ضد ألميريا يوم الأربعاء المقبل 20 ديسمبر، بينما سيحل فالنسيا ضيفا على رايو فايكانو يوم الثلاثاء.