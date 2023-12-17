قد يبتعد أكثر عن الصدارة.. برشلونة يتعادل مع فالنسيا في ميستايا
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 00:04
كتب : FilGoal
واصل برشلونة نتائجه السلبية بالتعادل مع فالنسيا بهدف لكل فريق على ملعب ميستايا في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.
سجل هدف برشلونة في المباراة جواو فيليكس، بينما سجل هوجو جيامون لفالنسيا.
التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 35 بعد في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن جيرونا المتصدر والذي سيلعب غدا ضد ديبورتيفو ألافيس، بينما ارتفع رصيد فالنسيا للنقطة الـ 20 في المركز العاشر.
وفشل برشلونة في تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات على التوالي بجميع البطولات بعد الخسارة من جيرونا ومن رويال أنتويرب
التشكيل
عاد فرينكي دي يونج لتشكيل برشلونة بعد غياب عن المباراة الماضية ضد رويال أنتويرب.
تشافي يدفع بـ ليفاندوفسكي ورافينيا وجواو فيليكس في هجوم الفريق أمام فالنسيا 🔴📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/IAIY1XVesc— FilGoal (@FilGoal) December 16, 2023
أحداث المباراة
كاد فالنسيا أن يتقدم بعد دقيقة واحدة فقط بتسديدة أرضية من هوجو دورو ولكن إنياكي بينيا تصدى للكرة بامتياز.
وتألق الحارس ماماردشفيلي لمقصية رائعة من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ 28.
وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 51 أهدر إلكاي جوندوجان فرصة تسجيل التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من رافينيا.
وبعد 4 دقائق تقدم برشلونة عن طريق جواو فيليكس مستغلا تمريرة من رافينيا وضعته أمام المرمى الخالي.
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جواو فيليكس يهز شباك فالنسيا #الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/U9FuWnOkto— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 16, 2023
ومنع ماماردشفيلي الهدف الثاني من تسديدة قوية من رافينيا الأنشط في الشوط الثاني.
وفي الدقيقة الـ 70 تعادل فالنسيا عن طريق هوجو جيامون بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
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فالنسيا يرد بطريقة ولا أروع #الدوري_الإسباني #برشلونه_فالنسيا #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/EOItbGBtiO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 16, 2023
وكاد رافينيا أن يتقدم لبرشلونة من جديد ولكن مدافع فالنسيا أنقذ الكرة من على خط المرمى في الدقيقة الـ 80.
وسيلعب برشلونة المباراة المقبلة على ملعبه ضد ألميريا يوم الأربعاء المقبل 20 ديسمبر، بينما سيحل فالنسيا ضيفا على رايو فايكانو يوم الثلاثاء.