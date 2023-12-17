حوار - إمام عاشور: مشاركتي في مونديال الأندية حلم تحقق.. وأتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي

عبر إمام عاشور لاعب وسط الأهلي عن سعادته بالمشاركة مع فريقه في كأس العالم للأندية، والفوز على اتحاد جدة السعودي.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وشارك إمام عاشور في في فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية، ليتأهل الأحمر إلى نصف النهائي.

وسجل إمام عاشور هدف الأهلي الثالث في المباراة.

وقال عاشور في حواره مع موقع الأهلي: "أشعر بفرحة عارمة بعدما لعبت أول مباراة لي في كأس العالم للأندية وسجلت هدفي الأول في البطولة".

وأضاف "مشاركتي في كأس العالم للأندية كان حلما كبيرا بالنسبة لي وأفتخر أنني حققته، واللعب في مونديال الأندية مختلف عن أي بطولة أخرى لعبت فيها طوال مسيرتي".

وأردف "أهنئ لاعبي الأهلي ومجلس الإدارة والجمهور بعد الفوز على اتحاد جدة ومنذ اليوم الأول لي في الأهلي وأنا أعلم أن اللاعبين على قدر المسؤولية وجميعهم على قلب رجل واحد والكل يبذل الجهد من أجل اسم الأهلي".

وأكد "منذ اليوم الأول للأهلي في السعودية والفريق يركز بشدة على مباراة الاتحاد، والهدف كان واضحا لنا وهو الفوز بالمواجهة والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية رغم أننا نعرف صعوبة اللعب ضد الفريق السعودي".

وأشار "شعرت بقوة كبيرة بفضل جمهور الأهلي في مدرجات ملعب الجوهرة التي هزت أرجاء الملعب، وهتافاتهم كانت حافزًا كبيرًا للاعبين خلال المباراة".

وشدد "الأهلي أغلق تماما صفحة مباراة الاتحاد، وبدأ التركيز على المواجهة المقبلة أمام فلومينينسي وأثق في قدرات الفريق وزملائي والجميع لا يبخل بنقطة عرق من أجل اسم الأهلي".

وأفصح "كولر دائما ما يحفزني ويدفعني باستمرار لتقديم أفضل ما لدي خلال المباريات، كما يطالبني بالتركيز في الملعب وألا أنشغل بأي أمور أخرى".

وشرح "كولر لا يفرق بين اللاعبين ويمنح الفرصة لمن يجتهد في التدريبات، وأنا لا أشعر بالحزن عندما أشعر على الدكة بل أجتهد للحصول على فرصة أخرى".

لاعب الوسط استمر في تصريحاته "طموحاتي كبيرة للغاية مع الأهلي وأتمنى الفوز بكل البطولات وأعلم منذ اليوم الأول لي في النادي أن اللاعبين والجماهير وإدارته هدفهم الرئيسي هو المنافسة دائما على كل البطولات".

واستطرد "لم أصل لأفضل مستوى لي بعد مع الأهلي، وأسعى جاهدا لتقديم الأفضل وأتمنى التألق بشكل أكبر في الفترة المقبلة وإسعاد الجمهور".

وأتم تصريحاته "انسجمت بشكل سريع مع الأهلي بفضل دعم اللاعبين الكبير لي خاصة كهربا الذي تربطني به علاقة صداقة قوية، ومنذ يومي الأول في الأهلي وجدت الحب والدعم من جميع اللاعبين ولم أِشعر مطلقا أنني غريب عن الفريق، وأتمنى أن أكون إضافة للأهلي وأساعد في تتويج الفريق بالمزيد من البطولات".

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.

video:1