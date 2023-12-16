خالد بيبو: لا أبحث عن دور البطولة في الأهلي.. ووجود الخطيب يعطي قوة غير طبيعية

شدد خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي أن الجميع يسير على النظام، وكشف تأثير محمود الخطيب رئيس النادي.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية ووصل لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي.

وقال بيبو عبر أون تايم سبورتس 1: "الأهلي يضع نظاما والكل يسير عليه، ولن أضع نظاما بنفسي، وكل شيء يُنفذ بمنتهي الهدوء ولا يوجد اختراعات".

وأضاف "لا أنا ناقص شهرة أو نجومية، شبعت نجومية وشهرة من جمهور الأهلي، هدفي العمل وليس الظهور، هناك لوائح تحكمنا".

وأكمل "كل ما يهم المكسب والأهم الفريق وهو ما تعلمناه داخل النادي، نحن في بداية المشوار ولدينا مباراة مهمة جدا بعد يومين، كل مباراة مهمة ودائما هناك ضغوط ونمر بفترة صعبة، وهذا هو النادي الأهلي".

وواصل "لا أبحث عن دور البطولة وكل ما يهمني حماية اللاعبين والجهاز الفني حتى لا يتعرض أحد للانتقادات، ولن أضر بلاعبي فريقي، ودوري حماية اللاعبين، وأكون في ظهرهم وخط دفاعهم الأول، ولن تصدر عقوبة إلا إذا كان الأمر كبيرا".

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وأردف "سيد عبد الحفيظ زميل ملعب وأخ و"كلنا مع بعض عيش وملح"، وتعلمنا داخل النادي كل أساليب العمل وسيظل أخ وصديق، ودائما نتواصل سويا ولديه خبرات في هذا المنصب لأنه من وضع النظام الذي نسير عليه حاليا، ولا يوجد ما يمنعني من عدم الحديث معه".

وتابع "وجود محمود الخطيب مهم في كل الأحداث ويعطي اللاعبين قوة غير طبيعية ويجعلنا نعمل في اطمئنان، ولديه من الخبرات والأساليب للتعامل مع كل الظروف، من الممكن أن تخطئ لكن له عقاب وتتعلم من الخطأ وأن تتعلم بسرعة ولا تكرر نفس الخطأ".

واستدرك "مارسيل كولر يعمل 18-19 ساعة يوميا للتركيز على كل التفاصيل للخصم ولمساعدة كل اللاعبين، وفوزنا أمام الاتحاد لم يأت صدفة بل بعد عمل ومجهود كبير جدا".

وأتم "نعلم أن بداية الموسم لم تكن أفضل شيء ولم يكن هناك تدرج في المباريات، وفي بداية الموسم قطعنا فترة الإعداد لخروج اللاعبين لمعسكر المنتخب ولم تخدمنا الظروف وكل المباريات كان الأهلي الأفضل لكن الفرص المهدرة كانت كثيرة، وهذا يحدث لكل فرق العالم، الأهلي أكثر فريق يخلق فرص لكن الأمور لا تسير في صالحنا، وهذا لا يعني أن الفريق كان سيئا. وخلقنا كم فرص كبير وفي النهاية حققنا الفوز في مباراة أمس".

تفاصيل مواجهة الأهلي ضد فلومينينسي

يقام اللقاء يوم الاثنين على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في نصف النهائي الأول لكأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وحال انتهى اللقاء بالتعادل يتم اللجوء لوقت إضافي.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الفائز بين أوراوا ريد ديفيلز الياباني، ومانشستر سيتي في نصف النهائي الآخر.