سراج: الأهلي لعب ضد اتحاد جدة بالخبرة.. ونستحق التواجد في نهائي كأس العالم للأندية

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف علي معلول ضد اتحاد جدة

يرى محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي أن الفريق الأحمر لعب بخبرته الكبيرة في بطولة كأس العالم للأندية ضد اتحاد جدة السعودي.

وقال سراج عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلي أدى كل ما عليه أمام اتحاد جدة ووجود الجمهور جعلنا نشعر أننا نلعب في القاهرة".

وأضاف "الأهلي لعب أمام اتحاد جدة بخبراته السابقة في كأس العالم للأندية والمشاركة 9 مرات في البطولة".

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وأكمل "اتحاد جدة فريق كبير وله قيمته في الدوري السعودي ولكن ما يميز الأهلي خبرات اللاعبين وثقتهم في أنفسهم والتفاهم والتجانس بينهم، هذا الجيل لعب معا في بطولات إفريقيا وكأس العالم وعلى المستوى المحلي وهي مجموعة واحدة مستمرة معا منذ عدة سنوات".

وأردف "كولر حقق 100% من المطلوب منه في الموسم الماضي وإذا مر بفترة عدم توفيق مع انطلاق الموسم الحالي فهذا أمر طبيعي يحدث في أي مكان في العالم".

وأتم تصريحاته "بعد كم مشاركات الأهلي السابقة في كأس العالم والإنجازات الذي حققها الفريق فهو يستحق التواجد في نهائي البطولة وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا أمام فلومينينسي البرازيلي".

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد فلومينينسي ضد المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي ضد أوراوا ريد الياباني في نهائي البطولة.

الأهلي اتحاد جدة كأس العالم للأندية
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